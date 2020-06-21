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Zanardi'ya çarpan şoför: "Hiçbir yere kaçamazdım"

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Zanardi'ya çarpan şoför: "Hiçbir yere kaçamazdım"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 Haz 2020 14:51

Alex Zanardi'ye çarpan kamyon şoförü, olayın nasıl geliştiği hakkında açıklamalarda bulundu ve yapacak hiçbir şeyi olmadığını belirtti.

Alex Zanardi, cuma günü el bisikletiyle bir etkinliğe katıldı ve burada karıştığı kazanın ardından beyin travması geçirdi.

Yüzünde ve beyninde hasar oluşan Zanardi, Siena'daki  Pienza ve San Quirico d'Orcia Hastanesi'en kaldırıldı. Şu anda yapay komada ve durumu kritik.

Zanardi'ye çarpan tır şoförü, Repubblica tarafından gerçekleştirilen bir röportaja kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başlangıçta İtalyan sporcunun telefonuyla uğraştığı için düştüğü söyleniyordu ancak bu iddiaların yalan olduğu ortaya çıktı.

Tır şoförü, o anları şöyle anlattı: "Gözlerimi her kapattığımda o film tekrar başlıyor..."

"Onun, kendi gözlerimin önünde döndüğünü ve düştüğünü gördüm. Önce benim bulunduğum şeride kaymaya başladı, sonrasında da sol omzunun üzerine, yere düştü. Sağa kaçmaya çalıştım ve eğer bunu yapmasaydım kafa kafaya girmiş olacaktık... Görüş alanımdan çıktığını gördüm ve tekerleklerin altına girmesinden korktum ".

"Çok mahcubum... Ama bu, benim hatam değil."

"Eşinin ve oğlunun neler hissettiğini hayal bile edemiyorum. Bir şansım olur olmaz onlarla konuşmak istiyorum. Umarım bu sefer de başarır."

Eski CART şampiyonu Zanardi, 2001 yılında geçirdiği kazada iki bacağını da kaybetmişti.

Öte yandan hastanenin yoğun bakım ünitesinin başında yer alan Sabino Scolletta, pazar günü öğleden sonra bazı açıklamalarda bulundu. 

Durumunun bu kadar stabil olması cesaret verici. Klinik göstergeler bize getirildiği zamana göre iyi yönde değişiyor. Bununla birlikte nörolojik tablonun ciddiyeti göz önüne alındığında, olayların tam tersi yönde gelişme ihtimalini reddetmiyoruz."

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Seri GENEL
Pilotlar Alex Zanardi
Editör Redazione

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