Zanardi’nin kazasına el bisikleti ya da yol yüzeyi sebep olmamış
Haziran ayında ciddi bir kaza geçiren Alex Zanardi’nin kazasının el bisikletinden veya yol yüzeyinden kaynaklanmadığı açıklandı.
Eski F1 ve CART pilotu, iki ay önce el bisikletiyle ciddi bir kaza karışmıştı.
Spor tarihinin en azimli isimlerinden birisi olan Zanardi, 19 Haziran'da Siena yakınlarındaki bir dağ yolunda bir kamyonla kafa kafaya çarpışmış ve ciddi beyin hasarına maruz kalmıştı ve ayrıca hayati tehlikesi vardı.
La Nazione gazetesinin haberine göre, mühendis Dario Vangi kazanın dinamikleri hakkında teknik incelemelerde bulundu.
Kaza bölgesinde ilgili teknik incelemeleri yapan Vangi, el bisikletini ve yol yüzeyinin durumunu da değerlendirdi ve kazaya neden olabilecek teknik arızalarla inşaat kusurlarını ele aldı.
Kaza ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda çıkarılan rapora göre yol yüzeyinde ve el bisikletinde herhangi bir sorun bulunamadı. Zanardi’nin el bisikletinde bulunan tek hasarın, çarpışma anında meydana gelen darbeden kaynaklandığı anlaşıldı.
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ForzaAlex logo in support of Alex Zanardi on the BMW Andretti cars
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Alex Zanardi, BMW Team RBM BMW M4 DTM
Fotoğraf: Andreas Beil
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