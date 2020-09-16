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Zanardi’nin kazasına el bisikleti ya da yol yüzeyi sebep olmamış

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Zanardi’nin kazasına el bisikleti ya da yol yüzeyi sebep olmamış
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Çeviren: Cem Özel, Editör

Haziran ayında ciddi bir kaza geçiren Alex Zanardi’nin kazasının el bisikletinden veya yol yüzeyinden kaynaklanmadığı açıklandı.

Eski F1 ve CART pilotu, iki ay önce el bisikletiyle ciddi bir kaza karışmıştı.

Spor tarihinin en azimli isimlerinden birisi olan Zanardi, 19 Haziran'da Siena yakınlarındaki bir dağ yolunda bir kamyonla kafa kafaya çarpışmış ve ciddi beyin hasarına maruz kalmıştı ve ayrıca hayati tehlikesi vardı.

La Nazione gazetesinin haberine göre, mühendis Dario Vangi kazanın dinamikleri hakkında teknik incelemelerde bulundu.

Kaza bölgesinde ilgili teknik incelemeleri yapan Vangi, el bisikletini ve yol yüzeyinin durumunu da değerlendirdi ve kazaya neden olabilecek teknik arızalarla inşaat kusurlarını ele aldı.

Kaza ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda çıkarılan rapora göre yol yüzeyinde ve el bisikletinde herhangi bir sorun bulunamadı. Zanardi’nin el bisikletinde bulunan tek hasarın, çarpışma anında meydana gelen darbeden kaynaklandığı anlaşıldı.

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Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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Fotoğraf: Andreas Beil

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Pilotlar Alex Zanardi
Editör Giacomo Rauli

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