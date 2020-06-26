Zanardi'nin gözünde "ciddi" yaralanmalar var

Alex Zanardi'nin Siena'daki Santa Maria alle Scotte Hastanesi'nde yaşam savaşı vermesine neden olan kazanın üzerinden bir hafta geçerken, Zanardi'nin durumuyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Kazadan hemen sonra olay yerine gelen Dr. Robusto Biagioni, diğer 5 kişiyle birlikte Pegaso adlı kurtarma helikopteri ekibinin bir parçasıydı ve bu ekip, kazadan birkaç dakika sonra olay yerien geldiler..

Corriere della Sera'ya verdiği demeçte Biagioni, Zanardi'nin ciddi bir göz yaralanması geçirdiğini doğruladı.

"16:56'da Grosseto'dan ayrıldık. Helikopterde altı kişi vardı: iki pilot, bir teknisyen, bir kurtarma operatörü, bir hemşire ve ben. 17:20'de Pienza'ya indik. Bir tarlaya indik ve son derece sıkı olan küçük bir ormanı geçmek zorunda kaldık. Kurtarma operatörü yolumuzdaki dalları kırarak ve doğru yönü bularak bize rehberlik etti."

"Kaza yerine gitmemiz dört veya beş dakikadan fazla sürmedi. Alex Zanardi yolda sırtüstü yatıyordu. Neyse ki, bizden önce ambulansla oraya gelen Cristina La Cava kendisine yardım etmişti. Bu koşullarda onu stabil hale getirmek için gerekli olan şeyleri yaptı. Onu koma halinde bulduk, düzensiz şekilde hareket ediyor ve çığlık atıyordu. Çok ciddi bir durumdaydı ".

"Eğer müdahale edilmeseydi, bu koşullarda sadece birkaç dakika daha dayanabilirdi. Meslektaşım onu ​​çırpınırken buldu. Kollarını dengesizce hareket ettiriyordu, çığlık atıyordu. Yüzündeki pek çok kemik kırılmıştı. Ama bizi en çok endişelendiren sağ gözündeki ciddi yaralanmaydı. Bu, tüm yüze kadar uzanıyordu. Ayrıca başka kafa yaralanmaları da vardı, kafatasının kırıldığı belliydi."

"Alex'ten daha kötü vakalara tanıklık ettim ve zaman zaman tahminlerimizin aksine olumlu şekilde geliştiler. Bu yüzden Alex'in bir sporcu oluşunu ve yaşama arzusunu düşündüğümüzde, bu konuda iyi bir umut olduğunu düşünüyorum."