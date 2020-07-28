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GENEL / Son dakika

Zanardi'nin durumu yeni ameliyatın ardından stabil

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Zanardi'nin durumu yeni ameliyatın ardından stabil
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Francesco Corghi
Çeviren: Abdullah Çelik
28 Tem 2020 11:19

Alex Zanardi'nin Milan'daki hastanede yeni bir ameliyat daha olduğu ve ameliyatın ardından durumunun stabil olduğu açıklandı.

Eski F1 pilotu ve Champ Car şampiyonu, kazaya yakın yerde bulunan hastanede durumu kötüleşince, geçen hafta Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Geçen ay Siena'da geçirdiği el bisikleti kazasının ardından başından ciddi yaralanan Zanardi, hâlâ yoğun bakımda tutuluyor.

San Raffaele Hastanesi'nden yapılan açıklamada, ameliyatın Profesör Pietro Mortini tarafından yapıldığı ve başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Klinik ve radyolojik testler, ameliyatın başarılı geçtiğini gösteriyor. Hasta yoğun bakım ünitesinde tutuluyor ve durumu stabil." sözlerine yer verildi.

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Pilotlar Alex Zanardi
Editör Jonathan Noble

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