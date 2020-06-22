Zanardi'nin durumu ciddiyetini koruyor

İtalyan sürücü, cuma günü el bisikletiyle katıldığı bir etkinlikte kamyonla çarpıştı ve ağır bir kafa travması geçirdi.

Hem yüzünden hem de beyninden operasyon geçiren Zanardi, şu anda yoğun bakımda tutuluyor ve durumu ciddiyetini koruyor.

Zanardi şu anda yapay komada tutuluyor ve yapay solunum cihazı yardımıyla nefes alabiliyor.

Bugün Siena'daki hastane yönetiminden yapılan açıklamada, Zanardi'nin durumunun ciddi fakat stabil olduğu duyuruldu.

Santa Maria alle Scotte Hastanesi'nden yapılan resmi açıklamada şöyle denildi: "Nörolojik tablo ciddiyetini korurken, kardiyovasküler ve metabolik parametreler değişmeden kalıyor."

"Hasta sakinleştirilmiş, entübe edilmiş ve mekanik olarak yapay solunum cihazına bağlanmış durumda."

"Kendisiyle ilgilenen eki, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacak teşhis-tedavi eylemlerini değerlendirecek."

Profesör Sabino Scolletta ise şöyle dedi: "Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece, sakin ve stabil bir şekilde geçti ve bize kesin bir güven aşıladı. Ancak iyileşme yolu hiç kısa olmayacak. Hastayla ilgili beklentileri değerlendirmek zaman alacak."

"Hâlâ sakinleştirici uygulanması ve solunum cihazına bağlanması gerekiyor, ama durumdan memnunuz. Yine de dikkatli olunması gerekiyor çünkü değişiklik aniden ortaya çıkabilir. Şu noktada genel koşullar sabit kalıyor ve bu klinik tablo bizi tatmin ediyor."

"Önümüzdeki günlerde kendisini teşhis ve tedavi önlemleri bekliyor. Ciddi kalan nörolojik tabloyu değerlendirmek için sakinleştiriciyi zayıflatmanın veya tamamen kesmenin mümkün olup olmadığına karar vermek gerekiyor."

"Ancak bu, komadan çıkış anlamına gelmiyor. Beyninin zamana ve dinlenmeye ihtiyacı var."