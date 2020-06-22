Öne çıkan etkinlikler
eSpor
R
eSpor
eNASCAR Heat Pro League: Iowa
17 Haz
-
17 Haz
Etkinlik Bitti
R
eSpor
World RX Invitational Series: Norveç
21 Haz
-
21 Haz
Etkinlik Bitti
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XV: Singapur
18 Haz
-
18 Haz
Etkinlik Bitti
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XVI: Rusya
25 Haz
-
25 Haz
Yarış:
3 gün
Tüm programı gör
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund III: Brands Hatch
20 Haz
-
20 Haz
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund IV: Autodromo Lago Maggiore
04 Tem
-
04 Tem
Yarı:
12 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
16 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
93 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Postponed
R
World Superbike
Jerez
31 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
38 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Berlin ePrix I
05 Ağu
-
05 Ağu
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
GENEL / Son dakika

Zanardi'nin durumu ciddiyetini koruyor

paylaşım
yorumlar
Zanardi'nin durumu ciddiyetini koruyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Haz 2020 12:33

Cuma günü el bisikletiyle geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan Alex Zanardi'nin doktorları, İtalyan sporcunun durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladılar.

İtalyan sürücü, cuma günü el bisikletiyle katıldığı bir etkinlikte kamyonla çarpıştı ve ağır bir kafa travması geçirdi.

Hem yüzünden hem de beyninden operasyon geçiren Zanardi, şu anda yoğun bakımda tutuluyor ve durumu ciddiyetini koruyor.

Zanardi şu anda yapay komada tutuluyor ve yapay solunum cihazı yardımıyla nefes alabiliyor.

Bugün Siena'daki hastane yönetiminden yapılan açıklamada, Zanardi'nin durumunun ciddi fakat stabil olduğu duyuruldu.

Santa Maria alle Scotte Hastanesi'nden yapılan resmi açıklamada şöyle denildi: "Nörolojik tablo ciddiyetini korurken, kardiyovasküler ve metabolik parametreler değişmeden kalıyor."

"Hasta sakinleştirilmiş, entübe edilmiş ve mekanik olarak yapay solunum cihazına bağlanmış durumda."

"Kendisiyle ilgilenen eki,  önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacak teşhis-tedavi eylemlerini değerlendirecek."

Profesör Sabino Scolletta ise şöyle dedi: "Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece, sakin ve stabil bir şekilde geçti ve bize kesin bir güven aşıladı. Ancak iyileşme yolu  hiç kısa olmayacak. Hastayla ilgili beklentileri değerlendirmek zaman alacak."

"Hâlâ sakinleştirici uygulanması ve solunum cihazına bağlanması gerekiyor, ama durumdan memnunuz. Yine de dikkatli olunması gerekiyor çünkü değişiklik aniden ortaya çıkabilir. Şu noktada genel koşullar sabit kalıyor ve bu klinik tablo bizi tatmin ediyor."

"Önümüzdeki günlerde kendisini teşhis ve tedavi önlemleri bekliyor. Ciddi kalan nörolojik tabloyu değerlendirmek için sakinleştiriciyi zayıflatmanın veya tamamen kesmenin mümkün olup olmadığına karar vermek gerekiyor."

"Ancak bu, komadan çıkış anlamına gelmiyor. Beyninin zamana ve dinlenmeye ihtiyacı var."

Beyin cerrahı  Giuseppe Olivieri ise, “Zanardi ciddi bir kafa travması geçirdi ve beyin kanaması nedeniyle onu hemen ameliyata aldık. Hastanın her iki ön  yüz kemiği de kırıldı ve neredeyse yüzündeki tüm kemiklerde parçalandı." dedi.

Sonraki haber
Zanardi'ya çarpan şoför: "Hiçbir yere kaçamazdım"

Önceki haber

Zanardi'ya çarpan şoför: "Hiçbir yere kaçamazdım"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstapen: "Gridin %60'ı Mercedes'le şampiyon olur"

2
GENEL

Zanardi'nin durumu ciddiyetini koruyor

47dk
3
Formula 1

F1, ırkçılığa karşı "WeRaceAsOne" girişimini açıkladı!

2s
4
Formula 1

Ferrari, Mugello'da 2018 aracıyla test yapacağını doğruladı

1s
5
GENEL

Zanardi'ya çarpan şoför: "Hiçbir yere kaçamazdım"

Son Videolar

Heroes: Başlangıç, Michèle Mouton 00:55
GENEL

Heroes: Başlangıç, Michèle Mouton

#ThinkingForward David Richards röportajı 25:14
GENEL

#ThinkingForward David Richards röportajı

Heroes: Başlangıçlar 03:18
GENEL

Heroes: Başlangıçlar

Heroes: Felipe Massa'nın kazası 01:41
GENEL

Heroes: Felipe Massa'nın kazası

Heroes: Çağrı, Tom Kristensen 01:25
GENEL

Heroes: Çağrı, Tom Kristensen

Son Haberler

Zanardi'nin durumu ciddiyetini koruyor
Genl

Zanardi'nin durumu ciddiyetini koruyor

Zanardi'ya çarpan şoför: "Hiçbir yere kaçamazdım"
Genl

Zanardi'ya çarpan şoför: "Hiçbir yere kaçamazdım"

Hamilton, yarış dünyasındaki çeşitliliği artırmak için yeni bir komisyon kurdu
Genl

Hamilton, yarış dünyasındaki çeşitliliği artırmak için yeni bir komisyon kurdu

Yapay komada tutulan Zanardi, gözlerini kaybedebilir
Genl

Yapay komada tutulan Zanardi, gözlerini kaybedebilir

Doktoru: "Zanardi'nin iyileşip iyileşmeyeceğini zaman gösterecek"
Genl

Doktoru: "Zanardi'nin iyileşip iyileşmeyeceğini zaman gösterecek"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.