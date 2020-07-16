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GENEL / Son dakika

Zanardi yapay komadan çıkarılıyor

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Zanardi yapay komadan çıkarılıyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Tem 2020 16:38

Alex Zanardi, geçirdiği kaza sonrası tutulduğu yapay komadan kademeli olarak çıkarılacak.

Eski Formula 1 sürücüsü ve CART şampiyonu Zanardi, 19 Haziran'da Siena yakınlarında bir el bisikletiyle kamyona çarpmış ve yüzünden ciddi şekilde yaralanmıştı.

Zanardi, Siena Üniversite Hastanesi'ne kabulünün ardından ameliyat edildi ve o zamandan bu yana nörolojik ve çene-yüz ameliyatları oldu.

Hastane tarafından Perşembe günü yayınlanan bildiride Zanardi'nin yapay komadan yavaş yavaş çıkarılacağı duyuruldu.

Tıbbi bültende, "Hastane yönetimi, hastanın ailesi ile anlaşarak, sedoanaljezinin giderek azaltılmasının başladı."

"Bundan sonra doktorlar, sporcunun tedavisine ve rehabilitasyonuna devam etmeden önce hastanın durumunu değerlendirmek için birkaç güne ihtiyacı olacak."

“Şu anda, kardiyo-solunum ve metabolik parametreler stabil ve nörolojik tablo ciddi durumda."

"Alex Zanardi'nin sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi, ailesi ile anlaşmalı şekilde önümüzdeki hafta açıklanacak." denildi.

53 yaşındaki Zanardi, yoğun bakım ünitesinde kalmaya devam ediyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Pilotlar Alex Zanardi
Editör Luke Smith

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