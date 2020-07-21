Zanardi rehabilitasyon tesisine transfer edildi

Bir aydır Siena’daki Santa Maria alle Scotte Hastanesinde tedavi gören 53 yaşındaki sporcunun, taburcu edilerek, sinir hastalıkları rehabilitasyon kliniğine nakledildiği duyuruldu. Hastane, İtalyan sürücünün durumunun stabil kaldığını doğruladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Yapay koma sürecinin askıya alınması, kardiyo-solunum ve metabolik parametrelerin normalliği, genel klinik tablonun stabilitesi ve mevcut nörolojik tablo, hastanın, iyileşme ve fonksiyonel rehabilitasyon merkezine aktarılmasına olanak sağladı. Bu nedenle Alex Zanardi bugün başka bir tesise transfer edildi."

Hastanenin genel müdürü Valtere Giovannini, Zanardi'nin durumunda ilerleme olduğunu belirtti.

Giovannini, “Profesyonellerimiz tedavinin sonraki aşamalarında, bu muhteşem kişiye ve ailesine yardım etmeye devam edecekler. Zanardi'ye gösterdikleri özenden ötürü tüm ekibimize teşekkür ederim."

"Sporcu, hastanemizde bir aydan fazla zaman geçirdi ve bu süreçte üç hassas cerrahi operasyon geçirdi. Hayati parametrelerin stabilitesi, yapay koma sürecini askıya almamıza ve nörolojik rehabilitasyon için başka bir tesise aktarmamıza olanak sağladı." dedi.