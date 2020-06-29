Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund III: Brands Hatch
20 Haz
-
20 Haz
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund IV: Autodromo Lago Maggiore
04 Tem
-
04 Tem
Yarı:
5 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
9 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
-
26 Tem
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Postponed
R
World Superbike
Jerez
31 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
31 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Berlin ePrix I
05 Ağu
-
05 Ağu
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
GENEL / Son dakika

Zanardi ikinci bir operasyon daha geçirdi

paylaşım
yorumlar
Zanardi ikinci bir operasyon daha geçirdi
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Haz 2020 18:21

Geçirdiği kaza sonrası beyninden ameliyat olan Alex Zanardi'nin ikinci bir operasyon daha geçirdiği açıklandı.

Eski Formula 1 ve CART sürücüsü Zanardi, 19 Haziran'da Siena'da el bisikletiyle katıldığı yarışta bir kamyona çarptı ve yüzünden ciddi şekilde yaralandı. Zanardi, hastaneye getirildikten hemen sonra ameliyat edildi ve yapay komaya alındı. Çarşamba günü yapılan en son güncellemede durumunun ciddi olduğunu duyurulmuştu.

Siena Üniversite Hastanesi tarafından Pazartesi günü yayınlanan yeni bir bültende, Zanardi'ye CT taraması yapıldığı duyuruldu ve “Hastanın durumunda bir gelişme oldu ve bu sebeple ikinci nörolojik ameliyatla olaya müdahale etmemiz gerekti." ifadeleri kullanıldı.

Ameliyat iki buçuk saat sürdü. Daha sonra Zanardi, komada kaldığı hastanenin yoğun bakım ünitesine götürüldü.

Hastane, Zanardi'nin yapay solunum cihazına bağlı olduğunu ve entübe edildiğini, durumunun nörolojik açıdan ciddi olduğunu açıkladı.

Hastanenin sağlık direktörü Roberto Gusinu'ya göre gerçekleştirilen müdahale, sağlık ekibi tarafından beklenen bir adımdı.

Ayrıca açıklamada, “Ekibimiz durumun gelişimini her gün değerlendirecek." dedi.

Zanardi, 2012 ve 2016 yılları arasında Paralimpik Oyunları'nda dört altın madalya kazanmıştı.

53 yaşındaki eski F1 pilotu, 2001 yılında Lausitzring'deki bir CART kazasından sonra iki bacağını kaybetti.

Sonraki haber
Kristoffersson, da Costa ve Albuquerque, Sanal Şampiyonlar Yarışı'na katılacak

Önceki haber

Kristoffersson, da Costa ve Albuquerque, Sanal Şampiyonlar Yarışı'na katılacak

trending Bugün

Mercedes, ırkçılığa karşı tamamen siyah renkle yarışacak!
Formula 1 / Formula 1

Mercedes, ırkçılığa karşı tamamen siyah renkle yarışacak!

Brundle: "Ferrari ayrılığı Vettel'in 2020'de uçmasını sağlayabilir"
Formula 1 / Formula 1

Brundle: "Ferrari ayrılığı Vettel'in 2020'de uçmasını sağlayabilir"

Vettel ve Alonso için ilginç Racing Point iddiası
Formula 1 / Formula 1

Vettel ve Alonso için ilginç Racing Point iddiası

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 / Formula 1

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ricciardo: "Renault daha fazla risk alabilecek"
Formula 1 / Formula 1
2s

Ricciardo: "Renault daha fazla risk alabilecek"

Honda, güncellenmiş motorunu Avusturya'ya getirecek
Formula 1 / Formula 1
3s

Honda, güncellenmiş motorunu Avusturya'ya getirecek

Polisler taraftarları Silverstone'dan uzak durmaları konusunda uyardı
Formula 1 / Formula 1
1s

Polisler taraftarları Silverstone'dan uzak durmaları konusunda uyardı

De la Rosa, Alonso'nun F1'e dönmesini umuyor
Formula 1 / Formula 1

De la Rosa, Alonso'nun F1'e dönmesini umuyor

Son Haberler

Zanardi ikinci bir operasyon daha geçirdi
GENEL / GENEL
26dk

Zanardi ikinci bir operasyon daha geçirdi

Kristoffersson, da Costa ve Albuquerque, Sanal Şampiyonlar Yarışı'na katılacak
eSpor / eSpor

Kristoffersson, da Costa ve Albuquerque, Sanal Şampiyonlar Yarışı'na katılacak

Zanardi'nin gözünde "ciddi" yaralanmalar var
GENEL / GENEL

Zanardi'nin gözünde "ciddi" yaralanmalar var

Zandvoort pistinin yanında yangın çıktı
GENEL / GENEL

Zandvoort pistinin yanında yangın çıktı

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , IndyCar , GENEL
Pilotlar Alex Zanardi
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, ırkçılığa karşı tamamen siyah renkle yarışacak!

2
Formula 1

Brundle: "Ferrari ayrılığı Vettel'in 2020'de uçmasını sağlayabilir"

3
Formula 1

Vettel ve Alonso için ilginç Racing Point iddiası

4
Formula 1

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

5
Formula 1

Ricciardo: "Renault daha fazla risk alabilecek"

2s

Son Videolar

Heroes: Başlangıç, Michèle Mouton 00:55
GENEL

Heroes: Başlangıç, Michèle Mouton

#ThinkingForward David Richards röportajı 25:14
GENEL

#ThinkingForward David Richards röportajı

Heroes: Başlangıçlar 03:18
GENEL

Heroes: Başlangıçlar

Heroes: Felipe Massa'nın kazası 01:41
GENEL

Heroes: Felipe Massa'nın kazası

Heroes: Çağrı, Tom Kristensen 01:25
GENEL

Heroes: Çağrı, Tom Kristensen

Son Haberler

Zanardi ikinci bir operasyon daha geçirdi
Genl

Zanardi ikinci bir operasyon daha geçirdi

Kristoffersson, da Costa ve Albuquerque, Sanal Şampiyonlar Yarışı'na katılacak
eSpr

Kristoffersson, da Costa ve Albuquerque, Sanal Şampiyonlar Yarışı'na katılacak

Zanardi'nin gözünde "ciddi" yaralanmalar var
Genl

Zanardi'nin gözünde "ciddi" yaralanmalar var

Zandvoort pistinin yanında yangın çıktı
Genl

Zandvoort pistinin yanında yangın çıktı

Motorsport Network, Motorsport Jobs'ın yeni yöneticisini tanıttı
Genl

Motorsport Network, Motorsport Jobs'ın yeni yöneticisini tanıttı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.