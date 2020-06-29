Zanardi ikinci bir operasyon daha geçirdi

Eski Formula 1 ve CART sürücüsü Zanardi, 19 Haziran'da Siena'da el bisikletiyle katıldığı yarışta bir kamyona çarptı ve yüzünden ciddi şekilde yaralandı. Zanardi, hastaneye getirildikten hemen sonra ameliyat edildi ve yapay komaya alındı. Çarşamba günü yapılan en son güncellemede durumunun ciddi olduğunu duyurulmuştu.

Siena Üniversite Hastanesi tarafından Pazartesi günü yayınlanan yeni bir bültende, Zanardi'ye CT taraması yapıldığı duyuruldu ve “Hastanın durumunda bir gelişme oldu ve bu sebeple ikinci nörolojik ameliyatla olaya müdahale etmemiz gerekti." ifadeleri kullanıldı.

Ameliyat iki buçuk saat sürdü. Daha sonra Zanardi, komada kaldığı hastanenin yoğun bakım ünitesine götürüldü.

Hastane, Zanardi'nin yapay solunum cihazına bağlı olduğunu ve entübe edildiğini, durumunun nörolojik açıdan ciddi olduğunu açıkladı.

Hastanenin sağlık direktörü Roberto Gusinu'ya göre gerçekleştirilen müdahale, sağlık ekibi tarafından beklenen bir adımdı.

Ayrıca açıklamada, “Ekibimiz durumun gelişimini her gün değerlendirecek." dedi.

Zanardi, 2012 ve 2016 yılları arasında Paralimpik Oyunları'nda dört altın madalya kazanmıştı.

53 yaşındaki eski F1 pilotu, 2001 yılında Lausitzring'deki bir CART kazasından sonra iki bacağını kaybetti.