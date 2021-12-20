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Zanardi, el bisikleti kazasından 18 ay sonra hastaneden taburcu edildi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

IndyCar şampiyonu Alex Zanardi, ciddi baş ve yüz yaralanmalarına neden olan el bisikleti kazasından 18 ay sonra hastanede taburcu edildi.

Zanardi, el bisikleti kazasından 18 ay sonra hastaneden taburcu edildi

55 yaşındaki İtalyan spor efsanesi, 2020'nin Haziran ayında Obiettivo Tricolore etkinliğinde el bisikleti kullanırken yere düşerek, bir kamyona çarpmış ve ciddi baş yaralanması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir ameliyat ve rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyacağı en başından beri biliniyordu.

Şimdi Zanardi'nin eşi Daniela, BMW'ye verdiği röportajda, Temmuz ayından sonra ilk kez efsane ismin sağlık durumu hakkında resmi bir açıklamada bulundu ve Zanardi'nin birkaç hafta önce taburcu olduğunu, şimdi iyileşme sürecine evde devam ettiğini söyledi.

Daniela, "İyileşme periyodu, bizim için uzun bir süreç olmaya devam ediyor. Doktorlar, fizyoterapistler, nöropsikologlar ve konuşma terapistleri tarafından yürütülen rehabilitasyon programı sayesinde tutarlı bir ilerleme kaydedildi."

"Elbette aksilikler var ve hâlâ olabilir. Fakat bazen bir adım ileri gidebilmek için iki adım geri gitmeniz gerekebilir. Yine de Alex, kendisinin gerçek bir savaşçı olduğunu yeniden kanıtlıyor."

"Önemli adımlardan biri, Alex'in birkaç hafta önce hastaneden ayrılabilmesi ve şimdi evde bizimle birlikte olması oldu. Bunun için çok uzun bir süre beklememiz gerekti." derken, hâlâ klinik tedavilerin devam ettiğini fakat ilerlemeden mutlu olduklarını söyledi.

Daniela, Zanardi'nin hem kişisel hem kol gücü anlamında "önemli bir ilerleme kaydettiğini" ve bunun da zamanının çoğunu yatakta değil, tekerlekli sandalyesinde geçirmesini sağladığını ekledi.

Eşinin gelecekte kaydedeceği ilerleme hakkında da konuşan Daniela, "İyileşme sürecinin nasıl daha da gelişeceğini tahmin etmek kolay değil ve Alex'in mücadeleci ruhuyla üstesinden gelmesi gereken hâlâ uzun ve zorlu bir yolu var." dedi.

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