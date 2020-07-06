Zanardi beş saatlik yeni bir ameliyat oldu

Eski Formula 1 ve CART pilotu Zanardi, 19 Haziran'da Siena'da bir el bir el bisikletiyle sürüş yaparken kamyona çarpmış ve başından ciddi şekilde yaralanmıştı.

Zanardi, yoğun bakım ünitesine kabul edilmeden önce acil bir nörolojik operasyon geçirdi ve 29 Haziran'da ikinci bir operasyon daha geçirdiği duyuruldu.

Hastane tarafından yayınlanan en son tıbbi bültende Zanardi'nin devam eden rehabilitasyon planının bir parçası olarak, pazartesi günü yüzünden beş saatlik bir ameliyat geçirdiği duyuruldu.

İtalyan sürücü hakkında, "Hastaya maksillofasiyal ve nöroşirürji uzmanları tarafından kraniyofasiyal rekonstrüksiyon ve travmadan etkilenen bölgelerin stabilizasyonunu amacıyla yeni bir oeprasyon yapıldı." açıklaması yapıldı.

Hastanenin çene-yüz cerrahisi bölümünün başında yer alan Profesör Paolo Gennaro "Kırıklar karmaşıktı. Merkezimizde rutin olarak bir tür kırıklarla karşılaşsak bile, ilk kez böyle karmaşık bir vaka ile karşılaştık." dedi.

Ameliyattan sonra Zanardi, yapay komada tutulduğu yoğun bakım ünitesine götürüldü.

Bültende Zanardi'nin için, "Durumu kardiyovasküler ve metabolik açıdan stabil, [ve] nörolojik açıdan ciddi." ifadesi kullanıldı.

Zanardi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalar, sadece durumunda ciddi bir ilerleme olursa yapılacak.