Yılın En İyileri Gala Gecesinde Buluştu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen 2019 TOSFED Gala Gecesi 21 Aralık akşamı İstanbul’da Emek Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Otomobil sporlarının 2019 sezonunda branşlarında dereceye giren sporcu ve takımların ödüllerinin dağıtıldığı törene spor, iş ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı.





Ralli, pist, offroad, trial, karting, drift, tırmanma, rallikros ve klasik otomobil branşlarındaki ulusal şampiyonlarda dereceye giren sporcu ve takımlar ödüllerini, Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Turing Otomobil Kurumu Başkanı Dr. Bülent Katkak ve TOSFED yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerden aldılar.





Federasyon Başkanı Eren Üçlertoprağı sponsor firmalara, yurt dışında yarışan sporculara, organizatör kulüplere, il temsilcileri ve il gözetmen kurulları ile geçmiş yıllarda Türkiye Ralli Şampiyonu olan sporcular ve bu yıl otomobil sporlarında 50.yılını kutlayan Haydar Güçlü'ye teşekkür plaketlerini takdim etti.





Gecede TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı da, Porsche Kupası Fransa şampiyonluğunu bu yıl da tekrarlayan ve Porsche Süper Kupa'da ilk sezonunda genel klasman ikincisi ve çaylak şampiyonu olan, tüm bu başarılarının ardından Porsche desteği alarak ilk Türk pist fabrika pilotu olmayı başaran milli sporcu Ayhancan Güven'e bir özel ödül verdi.