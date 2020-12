Yeni Race of Champions belgeseli "On The Line" Motorsport.tv'de gösterime giriyor!

Londra, 15 Aralık 2020: 30 yıllık Şampiyonlar Yarışı'nı (ROC) gösteren ve Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Tom Kristensen, David Coulthard, Jeff Gordon, Jimmie Johnson, Travis Pastrana, Sebastian Loeb gibi isimleri kapsayan yeni belgesel film, Motorsport Network’s'ün OTT platformu Motorsport.tv.'de On-Demand videosu olarak prömiyer yaptı.

On The Line izleyicileri, ROC üzerinden mücadele isteyen zorlu yarışları Schumacher, Kristensen, Coulthard gibi efsanelerin ağzından dinlediğimiz bir zaman yolculuğuna çıkıyor. Arşivdeki görüntülerin kullanıldığı belgeselde hem yarışçılar hakkında derin bir perspektif sunuluyor hem de ROC’un gelişimi ve popülerliği ele alınıyor.

Motorsport Network’ün web sitesi üzerinden sıklıkla yaptığı anketlere göre seyircilerin %64’ü daha fazla belgesel türünde içerikler görmek istiyor. Bu talepleri dikkate alan ROC, kanalı üzerinden bu türde daha fazla içerik sağlamaya özen gösteriyor.

ROC, OEM’e takiben Motorsport.tv, üzerinden NASCAR, WRC, BTCC, Mercedes ve Audi gibi yarış serilerinin ardından kendi özel kanalını açacak. On The Line belgeseliyle açılışını yapacak olan kanal ancak 2021’den sonra 30 yıllık arşivleri ve önemli diğer paket içeriklerini dijitaldeki 56 milyonluk izleyici kitlesiyle buluşturabilecek.

OTT platformundaki kanalları ve yeni içerikleriyle 2020’yi sağlam bir şekilde tamamlamak üzere olan Motorsport.tv , izleyiciler tarafından tercih edilen dijital platform haline geldiği için yeni yılda da aynı tempoyla akışına devam edecek.

IMP (ROC Organizatörü) Başkanı Fredrik Johnsson: “Gurur duyduğumuz On the Line belgeselini özel motor sporları tutkunlarına ulaştırılabilen Motorsport Network ile paylaşabildiğimiz için mutluyuz. Bu dijital ağ, motor sporlarının farklı alanlarıyla ilgili çok fazla deneyime sahip ve 2021'deki yarışa umut dolu dönüşümüzden önce bizim tarihçemizi paylaşmak ve profilimizi güçlendirmek için bunu uygun izleyicilerle paylaşacaklarına dair onlara inancımız tam.”

Motorsport Network Başkanı James Allen: "Race of Champion’un muhteşem On the Line belgeselini Motorsport.tv ailesiyle paylaşma fırsatına sahip olduğumuz için onur duyuyoruz. İzleyicilerimiz, karakterler ve haklarında başka yerde öğrenemeyecekleri sportif hikayelere odaklanan belgesel tarzında içerikler istedi. Yayın endüstrisi gerçekten hızlı bir şekilde değişiyor ve Race of Champions ile olan bu ortaklık, Motorsport.tv'nin motor sporları hayranları için tercih edilen kanal olduğuna dair güçlü kanıt. 2021 için paylaşmaya sabırsızlandığımız heyecanlı planlarımız var.”