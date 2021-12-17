Yazıcı Yeniden Dünya Motorsporları Konseyi'nde

17 Aralık günü Paris'te gerçekleştirilen Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Genel Kurulu'nun ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Ben Sulayem yeni başkan olarak seçildi.

12 yıllık Jean Todt döneminin ardından TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı da FIA Dünya Motorsporları Konseyi'ne bir kez daha seçilirken, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da vekil üye olarak konseyde yer alacak.

Yazıcı, Genel Kurulun ardından "Büyük bir farkla seçimi kazanan Mohammed Ben Sulayem'i tebrik ediyorum."

"Başarılı bir FIA yönetimi için biz de bir kez daha Dünya Motorsporları Konseyi'ne seçildik ve Türkiye olarak koltuğumuz devam ediyor."

"Bana ve ülkeme oy vererek seçilmemi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. FIA Dünya Motorsporları Konseyi'nde Ülkemizi gururla temsil etmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.