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Yapay komada tutulan Zanardi, gözlerini kaybedebilir

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Yapay komada tutulan Zanardi, gözlerini kaybedebilir
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 Haz 2020 05:44

Cuma akşamı Alex Zanardi'yi ameliyat eden cerrah, İtalyan sürücünün durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cuma günü İtalya'daki bir yarış etkinliği sırasında el bisikletiyle kaza yapan Zanardi, Siena'daki bir hastaneye nakledildi ve üç saatlik beyin ile yüz ameliyatı geçirdi.

Cumartesi sabahı yayınlanan resmi bir bültende, ameliyattan sonra Zanardi'nin yoğun bakıma aktarıldığı, hemodinamik ve metabolik parametrelerinin stabil olduğu, nörolojik tablonun ciddi olmaya devam ettiği, entübe olduğu ve yapay solunum cihazıyla desteklendiği açıklanmıştı.

Siena’nın Santa Maria alle Scotte hastanesinde nöroşirürji şefi olan Dr. Giuseppe Olivieri, Cumartesi günü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AP'deki haberde Dr Olivieri, “Alex Zanardi'nin durumu ciddi ama stabil. Buraya büyük bir yüz kraniyal travması, parçalanmış bir yüz ve derinden kırılmış bir ön kemik [alın] ile geldi. Rakamlar iyi, ancak durumu ciddi olmaya devam ediyor"

“Uyanana kadar nörolojik durumunun ne olduğunu görmeyeceğiz, tabii ki eğer uyanırsa bu olacak. Birinin durumunun ciddi olması, o kişinin ölebileceği bir durum olduğu anlamına geliyor. Bu durumlarda hastanın iyileşmesi zaman alır."

“Daha da kötüsü olabilir ve bu, ani şekilde gerçekleşebilir. Ama operasyon plana göre gitti." dedi.

Bir sonraki adımlarla ilgili olarak Dr. Olivieri şunları söyledi: “Bir sonraki adımımız hastayı bir hafta veya 10 gün boyunca stabilize etmek olacak. Sonra işler iyi giderse, sonunda uyandırılabilir ve yeniden değerlendirilebilir."

“Eşine söylediğim gibi, tedavi edilmeye değer bir hasta. Bilmiyorum, yarın nasıl olacağına dair bir tahmin yapamam, bir hafta veya 15 gün içinde ne olacak onu da bilmiyorum. Ama tedavi edilmesi gerektiğine ikna oldum. Bu, umutsuz bir vaka değil."

"Her şey yolunda giderse, gelecekte kafatasının kemiklerini restore etmeye başlayabiliriz. Ama Alex şu anda yapay koma durumunda. Süreç uzun sürecek ancak maalesef herhangi bir zamanda bozulma meydana gelebilir."

Hastanenin yoğun bakım ünitesinin direktörü Sabino Scolletta şunları ekledi: “Durum beyin hasarı açısından açıkça kritik. Durum kötüleşebilir, ancak şu anda dengeli. Yapay komaya girmeye zorladığımız için nörolojik tabloyu tam olarak değerlendirmek imkansız."

"Neyse ki, Zanardi'nin göğüs ve iç organlarda yaralanma yok. Önümüzdeki birkaç gün içinde, onu yavaş yavaş yapay koma durumundan çıkarma olasılığı değerlendirilecek."

“Kardiyovasküler göstergeler sabit, mekanik solunum cihazına bağlı ve metabolik parametreler de sabit. Bu nedenle genel olarak klinik tablo kötü değil.

"Tabii ki, nörolojik tablonun ne kadar ciddi olduğunu anlamak zorundayız. Bu, Zanardi'nin durumunun bunu değerlendirmeye izin verdiği vakit gelecek hafta açıklığa kavuşacak. Ayrıca, görmeyi etkileyebilecek komplikasyonları da göz ardı etmiyoruz. Hasarın boyutu nedeniyle tavsiyeleri için göz doktorlarına başvurduk.

"Görme organlarına olası hasarlar veren yüz yaralanması geçirdi ve durumunu birkaç gün sonra inceleyeceğiz. Aynı şey nörolojik tablo için de geçerlidir, çünkü şu anda sakinleştirici ilaçlar verildi ve bu, değerlendirme yapılmasın izin vermiyor. Bunları ne zaman kullanmayı bırakabileceğimizi söylemek zor."

"Eğer durumu stabil kalırsa, belki de operasyonu gerçekleştiren beyin cerrahına danıştıktan sonra, gelecek hafta, yapay komanın durdurulması hakkında konuşabiliriz."

"Zanardi harika bir sporcu, sağlığı iyi, muhtemelen vücudunun uygulanan tedavi yöntemlerine iyi yanıt vermesinin nedeni bu. Bunun tedavi sürecini olumlu yönde etkileyen bir faktör olacağına inanıyoruz. ”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , IndyCar , GENEL
Pilotlar Alex Zanardi
Editör Adam Cooper

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