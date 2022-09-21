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Yangın sonrası hastaneye götürülen Zanardi'nin eve dönmesine izin verildi

Alex Zanardi ve ailesi için iyi haber: eski Formula 1 pilotunun hastaneden ayrılmasına izin verildi.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Yangın sonrası hastaneye götürülen Zanardi'nin eve dönmesine izin verildi
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Geçtiğimiz  yılın Aralık ayında Alex Zanardi'nin, Haziran 2020'de el bisikletiyle yaptığı ciddi trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesine ve rehabilitasyon sürecine evinde devam etmesine karar verilmişti.

1997 ve 1998 CART şampiyonu, o kazada kamyonla kafa kafaya çarpışmış ve hem yüzünden hem de başından ciddi şekilde yaralanmıştı.

Bunun için birkaç kez bıçak altına yatmak zorunda kaldı ancak çeşitli tıbbi ekipmanların yardımıyla Aralık ayında evine dönebildi. Ta ki Ağustos ayında tekrar hastaneye kaldırılana kadar.

Güneş panellerinin yakınında çıkan bir yangın tıbbi ekipmanlara zarar verdi ve acilen özel bir kliniğe yatırılmasına karar verildi.

Vicenza'daki San Bortolo hastanesi, Çarşamba günü yaptığı açıklama ile Zanardi'nin durumunun stabil olduğunu ve bu nedenle evine dönebileceğini duyurdu.

Başhekim Giannettore Bertagnoni, "Ana hedefimiz Bay Zanardi'nin genel klinik durumunu stabilize etmekti. Fakat aynı zamanda, hastanede kaldığı ilk dönemde izlediği rehabilitasyon programına da devam ettik." dedi.

Tıbbi açıdan Zanardi'nin şansı pek yaver gitmedi. İki CART şampiyonluğunun ardından 1999'da Formula 1'e girdi ve çok az başarı elde etti.

2001'de tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Aynı yıl Lausitzring'de yaptığı büyük bir kaza sonucu her iki bacağını da kaybetti.

Zanardi daha sonra motor sporlarına geri döndü ve el bisikletinde dört kez Paralimpik şampiyonu olarak dayanıklılığını gösterdi.

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