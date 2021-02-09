Xiaomi'nin Mercedes ile ortaklaşa hazırladığı elektrikli Scooter ortaya çıktı

Çinli marka, yedi ay önce yaptığı açıklamada yeni bir elektrikli scooter sürümü için Mercedes ekibi ile işbirliği yapacaklarını duyurmuştu.

Xiaomi, bugün itibariyle yeni Mi Electric Scooter Pro 2'nin Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition scooter sürümünü tanıttı.

Xiaomi’nin yeni tanıttığı scooterda Mercedes AMG Petronas'ın geleneksel rengi olan gümüş/turkuaz kullanılmış durumda. Ağırca scooterın çeşitli yerlerinde Mercedes takım logoları yer alıyor.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition Fotoğraf: Mercedes AMG Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition Fotoğraf: Mercedes AMG

Scooter teknik anlamda temmuz ayında piyasaya sürülen Mi Electric Scooter Pro 2 modeli ile aynı özelliklere sahip olacak. Bu, Mercedes versiyonunda teknik olmasa bile tasarımsal değişikliklere sahip olacağı anlamına geliyor.

Elektrikli scooter, 600 watt güç üreten bir motorla donatılmış durumda ve toplamda 25 km/s hıza çıkabiliyor.

%20 eğime sahip yokuşları bile rahatlıkla çıkabilecek güce sahip olan bu scooter, toplamda 45 km'lik menzile sahip olacak.

Yarış takımının rengine sahip olan bu sürümün fiyatı 799 euro olarak belirlendi. Standart modelin fiyatı ise 499 Euro.

Şimdilik bu modelin ülkemize gelip gelmeyeceği bilinmiyor.