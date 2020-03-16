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GENEL / Motorsport.com haberler

WTF1'ın başkanı, Motorsport Network'ün yeni Dijital Strateji Direktörü oldu

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WTF1'ın başkanı, Motorsport Network'ün yeni Dijital Strateji Direktörü oldu
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
16 Mar 2020 14:08

Yarış ve otomotiv endüstrilerinin kalbinde bulunan ve hızla gelişmekte olan bir dijital platform olan Motorsport Network, Jess McFadyen'ı yeni Dijital Strateji Direktörü olarak açıklamaktan memnuniyet duyuyor.

Jess, şirketin Londra'da bulunan ofisinde yer alarak şirketimizin, tüm yarış dünyasına yayılmış alt şirketlerinin dijital stratejisinden sorumlu olacak. Bu alt şirketlerin içerisinde 15 farklı dilde hizmet veren Motorsport.com, dünyada en çok satan F1 dergisi olan GP Racing ve 2020'de 70. senesini kutlayacak olan Autosport markası da bulunuyor. 

Jess, Motorsport Network'e katılmadan önce Dennis Publishing şirketinde sosyal medyanın en önemli sitelerinden biri olan WTF1'ın başındaki isimdi. Buradaki rolünde Jess, bir üniversite yurdunda ortaya çıkan fikri, motor sporları medyasının en çabuk büyüyen markalarından biri haline getirmeyi başardı. 

Motorsport Network, motor sporları ve otomotiv hayranlarının büyük bir kitlesini, 205 ülkede aylık 56 milyon kullanıcıya ulaşarak temsil etmektedir. Jess'in bu kitleyi geliştirmemiz konusunda bize büyük bir katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Jess McFadyen, "Motor sporlarındaki kariyerime Autosport.com'da başladım, bu yüzden evime dönmüş gibi hissediyorum. Bu zamandan beri spora olan tutkumu diğer taraftarlar ile paylaştım. Büyük markaların ulaşılmamış potansiyeli beni çok heyecanlandırıyor ve bunu spora olan tutkum ile birleştirdiğimizde, motor sporları taraftarları için yeni ve rakipsiz olacak olan küresel dijital teklifler geliştirmek için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Editörlük Bölümü Başkan Yardımcısı James Dickens ise şunları söyledi: "Onun taraftarlar üzerine kurulu olan içeriklere olan tutkusu sayesinde Jess, endüstrinin ileride gelen isimlerinden biri oldu. Jess ile çalışıp şirketimizin uluslararası alanda taraftar kitlesini artırıp, elimizde olan kanallar aracılığıyla bu yeniliği yayacak olmamız beni heyecanlandırıyor."

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Seri GENEL
Editör Pablo Elizalde

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