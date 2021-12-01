WRC şampiyonu Robert Reid, motor sporlarının tamamen elektriğe dönemeyeceğini düşünüyor

Mevcut FIA başkanı Jean Todt da kariyerine rallide yardımcı pilotluk yaparak başladı. Peki haritaları okuyan kişiyi 'sorumlu kişi' olarak nitelendiren şey nedir?

Reid, "Bir yardımcı pilot olarak, her zaman sahnede sürülmenin en eğlenceli kısım olmadığını söylerim. Eğlenceli ama benim gerçekten zevk aldığım şey çoklu görevler yapmak.”

“Hızlı not okuma, hazırlık, aynı anda bir sürü farklı senaryoyu yönetme; hava durumu ekipleriniz, lastik seçimleriniz, servis süresi, arabadaki yakıt miktarı, sürücünün hızını yönetme. Bu, kişiyi, rekabetten sonraki birçok farklı fırsat için iyi duruma getirir. Ayrıntıya büyük önem verilir, aynı anda birçok farklı şey yönetilir ve hepsinin genellikle farklı öncelikleri ve farklı tarihleri vardır. Aynı zamanda kuralları tanımak, başka bir hayatta da gösterilmiş olabileceği gibi, bunlardan kaçınmak da önemli!"

Burns ve Reid'in 2001 WRC'deki başarısı, ev etkinliği Rally GB'de perçinlendi ve sporu ön sayfaya haber yaptı. Bu dönem, Colin McRae, diğer efsanevi sürücüler ve birden fazla üreticinin rekabet ettiği rallide altın bir çağdı. Son Global F1 Taraftar Anketinde, F1'in dünya çapında popülaritesinde artış görüldü. Reid, rallinin o "altın çağı" yeniden yakalayacağını düşünüyor mu?

"Kesinlikle öyle umuyorum. Hem Mohammad hem de ben ralli geçmişine sahibiz, ikimiz de ralli konusunda tutkuluyuz, sadece bu değil, genel olarak motor sporları konusunda tutkuluyuz."

"2001'de The Times gazetesinin ön sayfasında, bu etkinliğin dört gününden üçünde bir WRC arabasının resmi vardı. Daha sonra Damon Hill ile konuştuğumu hatırlıyorum ve 'Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazandığım zamandan daha fazla satır kaplıyorsunuz!' dedi."

“Sporun o günlerdeki zirvesini yeniden görmek harika olurdu. Fakat bence zorluk daha çok bölgesel şampiyonalarda ve yerel rallide, bu da bizi maliyet meselesine geri getiriyor, ki bu da bir engel. Bölgeleri güçlendirmemiz gerekiyor. Ancak bu bölgelere yönelik formatların, araç türlerine ve bölgelerdeki ihtiyaçlara uygun olduğundan da emin olmamız gerekiyor çünkü ilgi uyandırdığımız seviye burası."

Richard Burns and Robert Reid celebrate with the winners trophy. Photo by: Motorsport Images

"Motor sporlarının katılım açısından her zaman futboldan daha pahalı olacağını kabul etmeliyiz. Ancak maliyetleri düşürmek için de elimizden geldiğince çalışmamız gerekiyor. Dört yıllık içerisinde 'çift motor sporları' için bir kampanya girişimimiz var. Bu iddialı görünebilir ama özellikle gelişmekte olan dünyada büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ancak bu, özellikle giriş seviyesi motor sporları başta olmak üzere yalnızca düşük maliyetlerle gerçekleşecek.”

Her iki FIA Başkanlık kampanyasının vizyonunun merkezinde, motor sporlarının çevresel ve diğer faktörlerden kaynaklanan tehditlere karşı dikkatli olması gerektiği, aynı zamanda çözümün bir parçası olarak, dünyayı gelecek için doğru yola sokmaya yardımcı olacak teknolojilerin bir kuluçka merkezi olma fikri yer alıyor.

Reid, “Tüm dünyadaki kulüplerle, 2000 saatin üzerinde konuşma yaparak, kapsamlı bir müzakere gerçekleştirdik.”

“Ortaya çıkan en büyük şeylerden biri, sporda olduğu kadar genel olarak toplumu etkileyen değişiklikler. Tüketici alışkanlıkları, izleyicilerin dikkat süresi, çeşitlilik etrafında değişen tutumlar ve açıkçası çevresel ve sürdürülebilirlik endişeleri. Benim için motor sporları, bu duruma liderlik etti ve her zaman etkili oldu. Bence bu zorluklar karşısında o an tepki göstermek yerine önceden hareket ettiğimizden emin olmamız gerekiyor. Motor sporlarının, çözümün bir parçası olabileceğini göstermemiz gerekiyor. Bu nedenle kampanya vizyonumuz, motor sporları ve mobilitenin global sesi olmak. İleriye giderken en üst masada yerimiz olduğundan emin olmamız gerekiyor."

Robert Reid and Kamui Kobayashi on stage. Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

"Dünyanın dört bir yanındaki birçok kulüple konuşurken, Avrupa dışındakilerden bariz şekilde bize, 'Motor sporlarının sadece elektriğe yönelmesine izin vermeyin çünkü biz önümüzdeki 20 yıl boyunca içten yanmalı motorları kullanmaya devam edeceğiz.' dendi. Altyapı, dünyadaki bölgelerde yeterli değil. Bu yüzden tüm farklı ihtiyaçları karşılayan çözümler bulmamız gerekiyor. Elimizde büyük bir fırsat var çünkü o kadar çok farklı disiplinimiz var ki, farklı disiplinlerde farklı çözümler üretebiliyoruz."

“Gelecekte motor sporları nasıl mı? Güvenli, eğlenceli, heyecan verici ve kapsayıcı, kullanacağım kelimelerin hepsi bu olurdu. Eğlenmek için katılmak isteyen insanları karşılamamız gerekiyor ancak ilerlemek isteyenler için uluslararası rekabete giden bir yol da sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu gelişme piramidini tamamlamamız ve yolların yerinde olduğundan emin olmamız gerekiyor. Çevresel sürdürülebilirlik temelinde çözümler sunma fırsatı ile birlikte sporu dünya çapında büyütmek için büyük bir potansiyel görüyorum. Geleceğin motor sporları için çok parlak olduğunu düşünmek istiyorum.” dedi.