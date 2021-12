WRC şampiyonu Robert Reid, motor sporlarının tamamen elektriğe dönemeyeceğini düşünüyor

Mevcut FIA başkanı Jean Todt da kariyerine rallide yardımcı pilotluk yaparak başladı. Peki haritaları okuyan kişiyi 'sorumlu kişi' olarak nitelendiren şey nedir?

Reid, "Bir yardımcı pilot olarak, her zaman sahnede sürülmenin en eğlenceli kısım olmadığını söylerim. Eğlenceli ama benim gerçekten zevk aldığım şey çoklu görevler yapmak.”

“Hızlı not okuma, hazırlık, aynı anda bir sürü farklı senaryoyu yönetme; hava durumu ekipleriniz, lastik seçimleriniz, servis süresi, arabadaki yakıt miktarı, sürücünün hızını yönetme. Bu, kişiyi, rekabetten sonraki birçok farklı fırsat için iyi duruma getirir. Ayrıntıya büyük önem verilir, aynı anda birçok farklı şey yönetilir ve hepsinin genellikle farklı öncelikleri ve farklı tarihleri vardır. Aynı zamanda kuralları tanımak, başka bir hayatta da gösterilmiş olabileceği gibi, bunlardan kaçınmak da önemli!"

Burns ve Reid'in 2001 WRC'deki başarısı, ev etkinliği Rally GB'de perçinlendi ve sporu ön sayfaya haber yaptı. Bu dönem, Colin McRae, diğer efsanevi sürücüler ve birden fazla üreticinin rekabet ettiği rallide altın bir çağdı. Son Global F1 Taraftar Anketinde, F1'in dünya çapında popülaritesinde artış görüldü. Reid, rallinin o "altın çağı" yeniden yakalayacağını düşünüyor mu?

"Kesinlikle öyle umuyorum. Hem Mohammad hem de ben ralli geçmişine sahibiz, ikimiz de ralli konusunda tutkuluyuz, sadece bu değil, genel olarak motor sporları konusunda tutkuluyuz."

"2001'de The Times gazetesinin ön sayfasında, bu etkinliğin dört gününden üçünde bir WRC arabasının resmi vardı. Daha sonra Damon Hill ile konuştuğumu hatırlıyorum ve 'Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazandığım zamandan daha fazla satır kaplıyorsunuz!' dedi."

“Sporun o günlerdeki zirvesini yeniden görmek harika olurdu. Fakat bence zorluk daha çok bölgesel şampiyonalarda ve yerel rallide, bu da bizi maliyet meselesine geri getiriyor, ki bu da bir engel. Bölgeleri güçlendirmemiz gerekiyor. Ancak bu bölgelere yönelik formatların, araç türlerine ve bölgelerdeki ihtiyaçlara uygun olduğundan da emin olmamız gerekiyor çünkü ilgi uyandırdığımız seviye burası."

Richard Burns and Robert Reid celebrate with the winners trophy.

Photo by: Motorsport Images