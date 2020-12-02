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GENEL / Son dakika

Volkswagen tüm motor sporları faaliyetlerini durduracak

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Volkswagen tüm motor sporları faaliyetlerini durduracak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Volkswagen, tüm motor sporları programlarını sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

Alman üretici, geçen yıl içten yanmalı motor kullanan tüm programlarını zaten durdurma kararı almıştı ve sonrasında, temelde elektrikli araç çalışmalarına odaklandılar.

Fakat Volkswagen Grubu'nun bünyesinde bulunan Audi, 2020/21 sezonunun ardından sürpriz şekilde Formula E'den ayrılma kararı aldı. Bundan yalnızca bir gün sonra da Volksagen'in tüm motor sporları projelerinin sonlandırıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre Volkswagen, şirketi yeniden yapılandırma kararı aldı ve bu kapsamda da böyle bir karar verildi. VW Motorsport GmbH bölümünde çalışan 169 kişi, artık Volkswagen AG bölümüne kaydırılacak.

VW markasının gelişim direktörü Frank Welsch, Volksagen'in "elektrikli mobilite alanında lider tedarikçi olma yolunda ilerlediğini" söyledi ve ekledi: "Bu amaçla güçlerimizi birleştiriyoruz ve Volkswagen markası için kendi motor sporları faaliyetlerimizi durdurmaya karar verdik. Motor sporlarındaki iş gücümüz, Volkswagen AG'ye entegre edilecek."

Polo GTI R5 ralli aracı ve Golf GTI TCR aracı için yedek parça tedariği uzun vadeli olarak sağlanmış durumda, fakat Polo R5'in üretimi 2020 sonunda duracak.

Volkswagen, Formula 3, Dakar ve WRC gibi alanlarda önemli başarılar yakalamayı başardı.

ID.R prototipi, Nurburgring Nordschleife'ta elektrikli araçlarla atılan tur rekorunu eline geçirdiği gibi, Goodwood ve Pikes Peak hillclimb tur rekorlarını da kırmayı başardı.

Bu kararın Audi veya Porsche'yi etkilemesi beklenmiyor.

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Editör Matt Kew

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