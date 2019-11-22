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GENEL / Son dakika

Volkswagen, elektrikli araç harici tüm motor sporları faaliyetlerini durduruyor

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Volkswagen, elektrikli araç harici tüm motor sporları faaliyetlerini durduruyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
22 Kas 2019 19:24

Volkswagen, bundan böyle motor sporlarında tamamen elektrikli motorlara yöneleceğini, bu yüzden içten yanmalı motoru içeren tüm fabrika destekli programlarını sonlandıracağını duyurdu.

Cuma günü yayınlanan açıklamada, Volkswagen'in motor sporları bölümünün tamamen elektrikli araçlara odaklanacağı, dolayısıyla içten yanmalı motorları içeren tüm programların sonlandırılacağı ilan edildi. Bu, sene sonunda Golf GTI TCR aracının üretiminin sonlandırılacağı manasına geliyor.

Volkswagen Motor Sporları Direktörü Sven Smeets, motor sporlarının elektrikli araçlarının gelişiminde öncü olacağını söyledi.

Volkswagen'in ID.R elektrikli prototip aracı bu sene Pikes Peak, Goodwood ve Tianmen Dağı'nda rekorları kırmıştı. Aynı araç ayrıca Nurburgring Nodschleife'da elektrikli araç rekorunu da kırdı.

VW ayrıca ID. model araçlar üzerinde çalışmayı sürdürecek ve üretimde elektrikli araçlarının bünyesinde aynı Modular Electric Drive Toolkit seti yer alacak.

Motorsport.com'a konuşan sözcü, yeni VW Golf TCR'ın gelişiminin hemen durdurulacağını doğruladı.

Volkswagen Polo GTI R5 ralli aracının gelişimi müşteri takımları için devam edecek ancak fabrika destekli girişler olmayacak.

#94 Romain Dumas, Volkswagen I.D. R Pikes Peak

#94 Romain Dumas, Volkswagen I.D. R Pikes Peak

Photo by: James Holland

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