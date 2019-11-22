Video: Aston Martin Autosport BRDC Ödülü finalistleri, F1 testini kovalıyor

Japonya F3 yarış galibi Enaam Ahmed, W Series ve MRF Challenge şampiyonu Jamie Chadwick ve BRDC F3 sürücüleri Johnathan Hoggard ile Ayrton Simmons ödül için finale kalan isimler oldular.

Fitness ve simülatör testlerinden geçen sürücüler, daha sonra Silverstone’da MSV Formula 2, LMP3 ve Aston Martin Vantage GT3 araçlarıyla sürüşler yapıp hızlarını ortaya koydular.

Bu prestijli ödülü kazanan sürücü, Red Bull F1 aracıyla bir test, Vantage GT3 aracıyla bir sürüş ve bir Arai kaskı kazanacak. Kazanan, 8 Aralık’taki Autosport ödüllerinde açıklanacak.

Bu ödülü daha önce kazananla arasında Jenson Button, David Coulthard, Lando Norris ve George Russell gibi isimler alıyor.