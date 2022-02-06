Vettel: "Loeb kazanmayı hak etti"

Vettel, "Sebastien çok hızlıydı!"

"Koşullar giderek zorlaştı ve etap giderek daha kaygan hale geldi. Durumu görünce, Seb'in bununla çok iyi şekilde baş edeceğini anladım. Aslında o da hata yaptı ama ben de yaptım."

"Yine de Sebastien iyi bir performans sergiledi ve şampiyonluğu kazanmayı hak etti!"

"Her ne kadar bu yarışlara katılmak elbette harika bir deneyim olsa da, bu şartlarda kovalayan rolündeydim. Bu gerçekten hoşuma gitti!

"Ayrıca burada bu kadar çok tarafın olması harikaydı. Bu kadar soğukta ve kar altında nasıl dayandılar bilmiyorum."

"Genel olarak her şey harika ve umarım tekrar İsveç'e döneriz." dedi.