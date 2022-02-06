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Vettel: "Loeb kazanmayı hak etti"

Sebastian Vettel, Şampiyonlar Yarışı'nın finalinde mağlup olduğu Sebastien Loeb'den övgüyle bahsetti ve kazanmayı hak ettiğini dile getirdi.

Vettel: "Loeb kazanmayı hak etti"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Şampiyonlar Yarışı bu yıl İsveç'te gerçekleşti ve özellikle bireysel sınıf çok çekişmeli geçti. Vettel ilk önce Emma  Kimilainen, sonra Colton Herta ve ardından Tom Kristensen'i mağlup ederek finale kaldı.

Diğer tarafta Sebastien Loeb, önce Petter Solberg'i ardından Oliver Solberg'i ve son olarak Mattias Ekström'ü mağlup etti.

Finalde Loeb, üçüncü mücadelede ciddi bir hata yapsa da 3-1'lik skorla 2022 Şampiyonlar Şampiyonu oldu. Yine de Vettel'in performansı, mevcut şartlar düşünüldüğünde epey dikkat çekiciydi.

Vettel, "Sebastien çok hızlıydı!"

"Koşullar giderek zorlaştı ve etap giderek daha kaygan hale geldi. Durumu görünce, Seb'in bununla çok iyi şekilde baş edeceğini anladım. Aslında o da hata yaptı ama ben de yaptım."

"Yine de Sebastien iyi bir performans sergiledi ve şampiyonluğu kazanmayı hak etti!"

"Her ne kadar bu yarışlara katılmak elbette harika bir deneyim olsa da, bu şartlarda kovalayan rolündeydim. Bu gerçekten hoşuma gitti!

"Ayrıca burada bu kadar çok tarafın olması harikaydı. Bu kadar soğukta ve kar altında nasıl dayandılar bilmiyorum."

"Genel olarak her şey harika ve umarım tekrar İsveç'e döneriz." dedi.

Sebastien Loeb, Sebastian Vettel

Sebastien Loeb, Sebastian Vettel

Fotoğraf: Race of Champions

Yarışın galibi Loeb, koşulların çok zor olduğunu gizlemedi.

“Bugünkü başarı, sezonun başlangıcının benim için gerçekten güzel geçtiği anlamına geliyor! Dakar'da 2. oldum, Monte Carlo Rallisi'ni kazandım ve şimdi burada kazandım."

"Fakat hiçbirimiz için kolay değildi çünkü bu şartları oldukça iyi bilen İsveçli ve Norveçli çocuklarla rekabet etmek zorunda kaldık. Fakat bu hafta sonu iyi bir ruh hali içerisindeydim ve açıkçası doğru ritmi yakaladığımı hissettim."

"Finalde Sebastian ve ben harika bir gösteri sunduk. Yarışlardan birinde bir noktada aracın kontrolünü tamamen kaybettim."

"Her şeye rağmen şampiyonluk sayısında Didier Auriol'u yakalamam harika! Bu yüzden tabii ki çok mutluyum çünkü bu yarışı çok uzun bir aradan sonra kazandım."

"En son ne zaman burada yarıştığımı bile  hatırlamıyorum."

Winner Sebastien Loeb

Winner Sebastien Loeb

Fotoğraf: Race of Champions

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