Uluslar Kupası'nda zafer Norveç'in!

Haberi dinle

Şampiyonlar Yarışı heyecanı, bugün İsveç'te başladı. Buzlu ve karlı zeminde gerçekleştirilen etkinlikte, cumartesi günü Uluslar Kupası gerçekleşti.

Toplamda 10 takım, birbirleriyle Uluslar Kupası'nı kazanmak için çekiştiler.

Ön elemede Jimmy Johnson ve Colton Herta'nın temsil ettiği Amerika, Helio Castroneves ve Benito Guerra'nın temsil ettiği Latin Amerika ile savaştı. Amerika, bu turun galibi olmayı başardı.

Sebastian Vettel ve Mick Schumacher'in temsil ettiği Almanya da ön elemede eROC All Stars takımını temsil eden Lukas Blakeley ile Jarno Opmeer ile çekişti. Vettel, ilk mücadelede Blakeley'e geçildi. Ancak Mick hem Blakeley hem de Opmeer'i geçmeyi başardı. Vettel de Opmeer'le olan savaşını kazandı.

Sonuç olarak Almanya, 3-1'le çeyrek finale yükselmiş oldu.

Mick Schumacher, RX Supercar Lites Fotoğraf: Race of Champions

Çeyrek finalin ilk karşılaşmasında Mika Hakkinen ve Emma Kimilainen'in temsil ettiği Finlandiya ile David Coulthard ve Jamie Chadwick'in mücadele ettiği Büyük Britanya eşleşmişti. Coulthard, Kimilainen'i yenerken, Chadwick de Hakkinen'i yendi.

Fakat ikinci mücadelelerde Chadwick hata yaptı ve aracını kara sapladı. Hakkinen de Coulthard'ı mağlup etti. Finlandiya böylelikle zaman farkıyla yarı finale kaldı.

Almanya çeyrek finalde Amerika ile eşleşmişti. Mick, hem Johnson hem de Herta'yı mağlup etse de, Vettel her iki pilota da mağlup oldu. Zaman farkı da Amerika'nın lehineydi. Bundan ötürü Amerika, Almanya'yı elemiş oldu ve yarı finale kaldı.

Çeyrek finalin bir diğer eşleşmesinde Johan Kristoffersson ve Tom Kristensen'in mücadele ettiği İskandinavya, Sebastien Loeb ve Didier Auriol'un temsil ettiği Fransa'yla karşı karşıya geldi.

Loeb, Kristensen ile olan savaşını kazansa da diğer mücadeleleri İskandinavya kazandı. Böylelikle Kristensen ve Kristoffersson ikilisi, 3-1'lik sonuçla yarı finale yükseldi.

Çeyrek finalin son karşılaşması ise Mattias Ekström ve Timmy Hansen'in mücadele ettiği İsveç'le, Petter Solberg ve Oliver Solberg'in temsil ettiği Norveç arasında gerçekleşti. Bu mücadelenin galibi Norveç oldu.

Böylelikle yarı final eşleşmeleri Amerika-Finlandiya, İskandinavya-Norveç oldu.

Mika Hakkinen, RX Supercar Lites Fotoğraf: Race of Champions

Herta ve Johnson, yarı finalde Hakkinen ve Kimilainen'i rahat şekilde mağlup ettiler ve finale kaldılar.

İskandinavya ve Norveç arasındaki mücadele ise nefesleri kesti. İskandinavya, ilk mücadelede Kristoffersson'un Petter Solberg'i mağlup etmesinin ardından durumu 1-0'a getirdi.

Fakat Oliver Solberg hem Kristensen hem de Kristoffersson'u geride bıraktı. Son mücadelede Peter Solberg ile Kristensen çekişti.

Bu mücadeleyi Kristensen kazansa da, Norveç toplam zaman avantajıyla finale kaldı.

Finalin adı böylelikle Amerika - Norveç oldu.

Finalde ilk başta Petter Solberg ve Jimmy Johnson karşı karşıya geldi. Fakat Johnson'ın aracı startta hareketlenemedi. Araçta mekanik bir arıza vardı ve Amerikalı sürücü bundan ötürü yarışa başlayamadı.

Solberg ise yarışa başladı ve sorunsuz şekilde galibiyete ulaştı.

Sonrasında Oliver Solberg ve Herta karşı karşıya geldi. Solberg, güçlü bir performansla Herta'yı geride bıraktı ve durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü mücadelede Oliver Solberg ve Johnson karşı karşıya geldi. Johnson güçlü bir sürüşle ve Oliver'ı mağlup etti.

Durumun 2-1'e gelmesiyle, işler dördüncü yarışa kaldı. Solberg, bu mücadelede Herta ile çekişti.

Herta büyük bir hata yapıp kar birikintisine çarparken, Solberg hata yapmadı ve zafere ulaştı.

Böylelikle Norveç durumu 3 - 1'e getirdi ve 2022 Uluslar Kupası'nı kazanmış oldu. Bu, Oliver ve Petter'in baba-oğul ilk zaferleri oldu.

Aynı zamanda Norveç de ilk kez Uluslar Kupası'nı kazandı.

Podium: Colton Herta, Jimmie Johnson, Petter Solberg, Oliver Solberg 1 / 6 Fotoğraf: Race of Champions Petter Solberg, RX Supercar Lites 2 / 6 Fotoğraf: Race of Champions Petter Solberg, RX Supercar Lites 3 / 6 Fotoğraf: Race of Champions Oliver Solberg, RX2e 4 / 6 Fotoğraf: Race of Champions Winners Oliver Solberg, Petter Solberg 5 / 6 Fotoğraf: Race of Champions Podium: Winners Petter Solberg, Oliver Solberg 6 / 6 Fotoğraf: Race of Champions