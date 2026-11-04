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Türkiye Pist Şampiyonası’nın 2026 Sezon Finali TOSFED İstanbul Park’ta!

AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası’nın altıncı ve son ayağı, 07-08 Kasım tarihlerinde İstanbul Park’ta düzenlenecek. Pazar günü 09:00-09:20 saatleri arasında Formula 3 test sürüşleri de yapılacak.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 4 Kas 2026 14:19

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2026 Türkiye Pist Şampiyonası, AVIS, Spor Toto, Tuzla Belediyesi ve Salados katkılarıyla 07 Kasım Cumartesi günü antrenman turlarının ardından saat 16.00’deki sıralama turları ile başlayacak.

08 Kasım Pazar günü ise saat 13.15’te ilk yarışlar, 16.15’de ikinci yarışlar yapılacak.

İzleyiciler aynı gün 11.45-12.45 saatleri arasında düzenlenecek pit yürüyüşünde, takım garajları ve yarış otomobillerini yakından inceleyebilecek, pilotlarla bir araya gelerek imza alma ve fotoğraf çektirme fırsatı yakalayacaklar.

Ayrıca her iki gün de katılımcıların kendi otomobilleri ile piste çıkabildiği TOSFED Track Faest etkinliği ve Formula 3 test sürüşleri de TOSFED İstanbul Park’ta olacak.

Bu heyecanını yerinde yaşamak için biletleri, www.tosfedbilet.com web sitesi üzerinden alabilirsiniz.

Fikrinizi almak istiyoruz!

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- Motorsport.com Ekibi

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