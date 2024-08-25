Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı vefat etti
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, maalesef bugün yaşamını yitirdi.
51 yaşındaki Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı fakat burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Uçar’ın naaşı, yarın Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Motorsport.com Türkiye olarak kendisine Allahtan rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza da başsağlığı diliyoruz.
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