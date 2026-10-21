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Türkiye Drift Şampiyonası’nda final heyecanı İstanbul Park’ta
2026 Türkiye Drift Şampiyonası’nın final yarışları, 25 Ekim Pazar TOSFED İstanbul Park’ta düzenlenecek.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 21 Eki 2026 13:50
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Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından Spor Toto, HT Spor, Power App ve Reiss Audio katkılarıyla düzenlenecek organizasyonun, şampiyonluk mücadeleleri nedeniyle büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.
Profesyonel drift araçlarının mücadeleleri, saat 10.00’da başlayacak antrenman turlarıyla başlayacak. Padok ziyareti ve drift taxi deneyimlerinin ardından saat 15.00’ten itibaren elemeler ve final eşleşmeleri yapılacak.
Sezonun son yarışı öncesinde Türkiye Drift Şampiyonası’nda Çağlar Küçükdumlu, 487 puanla lider konumdayken Rüzgar Okman ise 411 puanla hemen ardında yer alıyor.
TOSFED Drift Kupası’nda ise 518 puana sahip Durali Bostan ilk sırada yer alırken Serdar Nartak, 440 puanla ikinci sırada.
Organizasyonu yerinde takip etmek isteyen sporseverler, biletlerini tosfedbilet.com adresinden temin edebilir.
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- Motorsport.com Ekibi
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