Türkiye, 2022 FIA ETCR eTouring Car World Cup yarışına ev sahipliği yapacak

FIA ETCR - eTouring Car World Cup, 2022'de ilk kez gerçekleştirilecek ve dünyanın ilk tamamen elektrikli ve çok markalı turing otomobil serisi olacak. Temelde PURE ETCR'nin teknik konseptine dayanan seride araçlar, 500 kW yani 670 beygir güce sahip olacaklar.

Mayıs ve Ekim ayları arasında yedi yarıştan oluşacak İlk FIA ETCR eTouring Car World Cup takvimi, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylandı.

Serinin, FIA World Touring Car Cup'ı da destekleyen Discovery Sports Events tarafından düzenlendiği göz önüne alındığında, bazı yarış hafta sonlarını WTCR ile paylaşacaklar.

Sezon, WTCR ile birlikte Mayıs ayında Pau Ville şehrinde başlayacak. Serinin aynı aç içerisinde İstanbul'a geleceği açıklandı. Açıklamaya göre Istanbul City Circuit, 20-22 Mayıs tarihleri arasında seriye ev sahipliği yapacak.

Fakat İstanbul'da bu isme sahip herhangi bir pist bulunmuyor. Yarışa Intercity İstanbul Park'ın mı ev sahipliği yapacağı yoksa yarış için özel bir cadde pistinin mi inşa edileceği bilinmiyor.

Seri, Türkiye'deki yarışın ardından 10-12 Haziran'da Hungaroring'e giderken, 17-19 Haziran'da Jarama, 8-10 Temmuz'da Zolder ve 22-24 Temmuz'da Vallelunga yarışları yapılacak.

Serinin son ayağı Ekim ayında Güney Kore'deki Inje Speedium'da gerçekleştirilecek.

2022 FIA ETCR eTouring Car World Cup takvimi:

Tarih Ülke Pist 06-08 Mayıs Fransa Circuit de Pau Ville 20-22 Mayıs Türkiye Istanbul City Circuit 10-12 Haziran Macaristan Hungaroring 17-19 Haziran İspanya Circuito del Jarama 08-10 Temmuz Belçika Circuit Zolder 22-24 Temmuz İtalya Autodromo Vallelunga 07-09 Ekim Kore Inje Speedium