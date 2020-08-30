TOSFED’den 30 Ağustos Kutlaması

TOSFED, Anadolu'nun ve Türk ulusunun kurtuluşunu sağlayan Büyük Taarruz'un 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları tarafından başlatılıp, sevk ve idare edildiği Kocatepe’de bir video çalışması gerçekleştirdi.

Daha önce de tırmanma yarışları yapılan Afyonkarahisar’daki Kocatepe’de çekilen ve Abbas Çimen ve Örge Pamukçu’nun yer aldığı video, TOSFED sosyal medya kanallarında paylaşıldı.

Video klibi aşağıdan seyredebilirsiniz.