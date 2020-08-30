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TOSFED’den 30 Ağustos Kutlaması

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TOSFED’den 30 Ağustos Kutlaması
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Kemal Şengül, Editör

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutluyor.

TOSFED, Anadolu'nun ve Türk ulusunun kurtuluşunu sağlayan Büyük Taarruz'un 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları tarafından başlatılıp, sevk ve idare edildiği Kocatepe’de bir video çalışması gerçekleştirdi.

Daha önce de tırmanma yarışları yapılan Afyonkarahisar’daki Kocatepe’de çekilen ve Abbas Çimen ve Örge Pamukçu’nun yer aldığı video, TOSFED sosyal medya kanallarında paylaşıldı.

Video klibi aşağıdan seyredebilirsiniz.

 
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TOSFED 30 Ağustos Kutlaması

TOSFED 30 Ağustos Kutlaması
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TOSFED 30 Ağustos Kutlaması

TOSFED 30 Ağustos Kutlaması
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TOSFED 30 Ağustos Kutlaması

TOSFED 30 Ağustos Kutlaması
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TOSFED 30 Ağustos Kutlaması

TOSFED 30 Ağustos Kutlaması
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Seri GENEL
Editör TOSFED

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