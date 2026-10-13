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TOSFED 9. Mali Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Mali Genel Kurulu, 13 Ekim 2026 Perşembe günü Ankara'da gerçekleştirildi.

Yayın tarihi: 13 Eki 2026 11:21

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Divan başkanlığını Mitat Ülküden'in yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları ibra edildi ve 2027-2028 yıllarına ilişkin tahmini bütçeler de görüşülerek karara bağlandı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı yaptığı konuşmada, İstanbul Park'ın işletmesinin federasyona geçmesinin bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın sağladığı imkanlar ve her geçen sene arttırdığımız öz kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, camiamızı ileriye götürebildiğimize inanıyorum."

"Ülkemizin en büyük spor tesisi İstanbul Park'ın işletmesini üstlenirken, amacımız bu pistin sporcularımıza, kulüplerimize ve tüm sporumuza hizmet etmesini sağlamaktı. "

"TOSFED İstanbul Park'ın yarattığı katma değerin, tüm camiamıza yansımaya başladığını görmek bizlere mutluluk ve gurur veriyor. Nitekim bu gelişme, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın da ülkemize dönüşünde çok önemli bir mihenk taşı oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda Formula 1'in yarattığı sinerji ve değerle, sporumuzun tüm branşlarını hep birlikte daha da ileriye götüreceğiz."

"Bu noktada İstanbul Park'ın ve Formula 1'in ülkemize dönüşünün, sporumuz ve kulüplerimiz için yaratacağı katma değeri biraz daha açmak isterim. Biliyorsunuz, İstanbul Park'ta çok kapsamlı bir tadilat ve yenileme çalışması yapılacak."

"Aslında son iki senedir TOSFED’in ve camiamızın çehresinin değişmeye başladığını illerinizde ve kamuoyunda sizler de hissediyorsunuzdur. Bu dönemde hem pisti ayağa kaldırmak hem de Formula 1'i geri getirmek için yönetim olarak çok yoğun çalıştık. 2025'in başından beri, aslında bu salonda bulunan tüm kulüplerimiz için daha müreffeh bir geleceğin taşlarını döşediğimizi söyleyebilirim."

"Son dönemde camiamızın itibarının ve sporumuza karşı olan ilginin artmaya başladığını gözlemliyoruz. Sadece geçtiğimiz Pazar günü yapılan Türkiye Pist Şampiyonası yarışında yaklaşık 11.000 seyirciyi ağırladık. TOSFED'in itibarının artması ve kaynaklarının çoğalması, sizlerin kendi illerinizde düzenlediğiniz organizasyonlara da yansıyacak. Özellikle Formula 1'in geri gelmesi, sporumuzun imkanlarının daha da artmasını sağlayacak. TOSFED güçlendikçe, sizlere verdiğimiz organizasyon destekleri de artacak."

"Ayrıca bu kez Formula 1'i, promotör olarak A'dan Z'ye TOSFED düzenliyor olacak. Dolayısıyla bu salondaki tüm kulüplerimizin, sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Eski dönemlerde olduğu gibi yarışı açık alanda izlemek yerine, artık ev sahibi siz olacaksınız."

"Pist yenilenirken, Sayın Bakanımızın talimatıyla pistin içine uluslararası bir karting pisti de inşa edilecek. Böylece geleceğin şampiyonlarını da yetiştirme şansını yakalayacağız. Tesiste, Bakanlığımızın çatısı altında çok kapsamlı bir yenileme ve modernizasyon çalışması yapıyoruz; nitekim birazdan genel sekreterimiz yapılacak çalışmaları bir sunumla sizinle paylaşacak. "

"Özetle bugün, finansal açıdan sağlam temellere oturtulmuş, devletimiz, FIA ve uluslararası yarış camiası nezdinde saygı ve takdirle karşılanan, tribünlerde seyirci rekorları kırılan, kulüplerimizin büyük emeğiyle yeni karting pistlerini camiamızın hizmetine sunan, topluma karşı olan sorumluluklarını yerine getiren, yurtdışındaki sporcuları neredeyse her hafta ülkemize kupalar kazandıran, dünya şampiyonları çıkartmaya başlamış

bir Federasyona dönüştük."

"Öte yandan, belki de otomobil sporlarının altın çağına daha yeni giriyoruz. Bu noktadan sonra hep birlikte daha çok çalışıp, çok daha güzel işlere ve büyük başarılara imza atacağız. Tüm bu saydıklarımızı, devletimiz ve bakanlığımızın destek ve imkanları olmasa, elbette gerçekleştiremezdik. Bu çok kıymetli desteği almamızda, son dönemde camia olarak kenetlenmemizin çok büyük bir katkısı var. "

"Bu şekilde bir ve beraber olarak çalıştığımız müddetçe, hep birlikte daha da güzel yılları göreceğimizden hiç şüphem yok. Dolayısıyla camiamızın siz saygıdeğer üyelerine, bana ve kıymetli Yönetim Kurulu'muza karşı duyduğunuz güven ve verdiğiniz büyük destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. "

"Son olarak bizlerden ve sporumuzdan desteklerini esirgemeyen, İstanbul Park’ın kapılarının bizlere açılması ve Formula 1’in yeniden ülkemize dönüşünü mümkün kılan iradeleri dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendi ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın BAK'a şükranlarımı arz ediyorum. Devamında Sayın Genel Müdürüm ve Bakanlığımızın kıymetli yöneticileri başta olmak üzere, kulüp başkanlarımıza ve camiamızın tüm üyelerine de teşekkürlerimi sunuyorum."

"Hep söylediğim gibi TOSFED çok büyük bir aile. Bu ailenin sözcüleri olarak bize gösterdiğiniz desteğe layık olabilmek için, bugüne kadar olduğu gibi canla başla çalışacağız." dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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