Todt: "Virüsle mücadele etmek istiyorsak çalışma yöntemimizi değiştirmemiz lazım"

Todt, salgının FIA'yı ilgilendiren durumu ile hakkında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Aralık 2019'dan beri COVID-19 salgınının etkisi altındayız. Bundan kaçmayı başarabilen bir kıta kalmadı.

"An itibariyle FIA yönetimi olarak bu konunun gelişimini takip etmekteyiz. Şubat ayında, Medikal Komisyonumuzun başkanı Profesör G.Salliant'ın öndeliğinde geçici bir komisyon kurduk. Bu komisyon krizin çalışanlar, kulüpler ve organizasyon üzerindeki etkilerini inceliyor. Pek çok kararı almak zorunda kaldık ve bu virüsün tüm dünyaya yayılmasını önlemek amacıyla da pek çok karar almaya devam edeceğiz.

"Pek çok şampiyonadaki organizasyonu iptal etmek zorunda kaldık: Formula 1, WRC, WEC, RX, Formula E gibi. Tüm bu organizasyonlarda yer alan ve iptal ile yüzleşmek zorunda kalan pek çok organizatörün düşüncesini paylaşmaktayız. Onlar bu organizasyonlara zaman ve enerjilerini döktüler. Bu organizatörler ve şampiyonaları düzenleyen ekipler ile beraber masaya oturup tüm takvimleri gözden geçirip bu organizasyonları senenin ilerleyen zamanlarında yapmaya çalışacağız.

"Bununla beraber Hanoi'de yapılması planlanan Asya-Pasifik Bölgesel Spor Kongresi'nin de iptal edilmesi gerekiyordu. Bu organizasyonu - bunun için söz veremem - Haziran'da Bangkok'ta yapılacak FIA Spor Konferansı sırasında yapmaya çalışacağız.

"Son olarak, gelecek hafta yapılması planlanan FIA komisyon görüşmelerinin ertelenmesi veya mümkünse video konferans şeklinde yapılması kararını aldık.

"FIA'nın Paris ve Cenevre ofislerinde görev yapan çalışanlarımızın sağlık durumu ise benim için en önemli durum. Aldığım karar ile beraber Fransız ve İsviçre Hükûmetlerinin iş ortamındaki önerilerine göre çalışma durumumuzu ayarlamaya karar verdik. Öncelikli olarak çalışanlarımız evden çalışacak. Bu sürede ise FIA departmanlarının yeterli bir şekilde çalışması için belirli IT önlemlerini de aldık. Herhangi bir durumda IT elemanlarımız sizlere gerekli her türlü konuda yardımcı olacaktır.

"Üzerinde yaşadığımız gezegen daha önce yaşamadığı bir sağlık krizi ile yüzleşiyor ve bu durum herkesi, hepimizi etkiliyor. Virüs ile savaşmak için çalışma yöntemimizi değiştirmemiz gerekiyor. Umarım bu değişiklikler, birkaç hafta içinde hayatın normale dönmesini sağlayacak değişikliklerdir. Biliyorum ki sizlerin desteğine sahibim. Tabii ki de bu krizin gelişimi konusunda, FIA'ya olan etkileri konusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim ve sizi de, ülkenize yardımcı olmak konusunda, aynı şeyleri yapmaya davet ediyorum.

En içten dileklerimle,

Jean Todt, FIA Başkanı"