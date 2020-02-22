Suzuka, koronavirüs endişesi nedeniyle taraftar festivalini iptal etti

Toyota ve Honda tarafından desteklenen ve birçok yerli ve yabancı aracın sergilendiği etkinliğin 7-8 Mart’ta, Japonya Grand Prix’sinin gerçekleştirildiği pistte yapılması planlanmıştı.

Geçen seneki etkinlikte Red Bull Formula 1 aracı, Toyota LMP1 ve WRC araçları, Honda MotoGP motosikleti, Honda motorlu bir IndyCar aracı ve çeşitli Super Formula ve Super GT araçları yer almıştı.

Etkinliğin iptali, Japonya’da 727 COVID-19 virüs vakasının doğrulandığı bir zamana denk geldi. Japonya, virüsün Çin dışında en çok yaygın olduğu ülke konumunda.

Küresel olarak virüs, 75 binden fazla kişiye bulaştı ve 2243 kişinin ölümüne sebep oldu ve bunların büyük çoğunluğu Çin’de yer alıyor.

Motor Sporları Taraftarları Takdir Günü’nün iptal olurken, 9-10 Mart’ta yapılacak olan Super Formula sezon öncesi testleri planlandığı gibi gerçekleştirilecek. Super Formula Lights serisinin testleri ise 10-11 Mart’ta yapılacak.