Susie Wolff: "Formula 1'e tek Wolff yeterli"

Susie Wolff, takımının sürücüsünün bir an Formula E dünya şampiyonasını lider götürürken, bir anda şampiyonada geride düşmesinin nasıl bir durum olduğunu biliyor. Şampiyona liderlerini adeta cezalandıran sıralama turları kurallarıyla birlikte, elektrikli serinin yedinci sezonu tüm takımlar için oldukça inişli çıkışlı geçiyor.

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

''Bu benim ilk Londra yarışım, bunu dört gözle bekliyorum.'' dedi Wolff ve şöyle devam etti: ''Hâlâ mücadelede olan bir sürücüm var, aynı henüz mücadeleyi bırakmamış 12 sürücü gibi! Bu, Formula 1'de oldukça zorlu bir meydan okuma. Bu denklemde birçok değişken var, tutarlı olmak oldukça zorlu. New York'da zor bir hafta sonu geçirdik, bu yüzden geri dönmeyi deneyeceğiz. Dört yarışımız kaldı ve her kartımızı oynayacağız.''

''Bence, Formula E'nin en önemli kısımlarından biri eğlence faktörü. Bu konuda oldukça bilinçli davrandık ve yarışların heyecanlı olduğunu kanıtlamak istiyoruz. Bence, Monako E-Prix'si buna oldukça iyi bir örnekti. Grand Prix pistini kullandık ve birçok geçiş yapıldı, liderlik son turda değişti.''

''Atak modu işleri strateji anlamında daha heyecanlı bir hale getiriyor ve bu sayede araçlar sürekli pozisyon kazanıp kaybediyor. Bu sezon boyunca birçok farklı galibin olması çok heyecanlı oldu. Bunun çok değişken olduğunu ve sporun eşitliğini yeterince yansıtmadığını savunanlar olacaktır. Ancak bu göz önünde bulundurduğumuz bir şey.''

Sıralama formatını değiştirmek, Formula E için doğru halledilmesi gereken adımlardan biri hale geldi çünkü artık seri emekleme çağını aştı. Elektrikli seri şu anda olgunlaşma döneminde ve gelecek için doğu kararları vermeliler, özellikle de seriyi bırakacak olan birkaç tane üreticiden sonra.

''Artık genç bir start-up değiliz, değişim geçiriyoruz. Sağlam temeller kurmalıyız ve sporun gelişimini sağlayabilmek için kısa, orta, uzun vadeli planlamalar yapmalıyız. Bu sporun yönetimine dahil olan birçok kişi var ve seride daha iyi bir şov yaratabilmek için değişikliklere ihtiyacımız olduğuna inanıyorlar. Aynı zamanda daha iyi bir durumda olduğumuza uzun bir dönem boyunca emin olmalıyız. Gen3 dönemiyle gelecek bariz değişiklikler var ve bu dönem bir sonraki sezon başlayacak. Formatı nasıl daha iyi yapacağımızla ilgili birçok tartışma var.''

Wolff, bir takım patronu olarak elde ettiği her şeyin yanında, son yıllarda motor sporlarında kadınların dahiliyetini artırma konusunda en güçlü seslerden biri olarak biliniyor. ''Dare to be Different'' programının öncüsüydü ve bu programı FIA'nın ''Girls on Track'' programıyla birleştirdi. Aynı zamanda bu yıl Ferrari ile ortaklaşa yaptığı "Rising Stars" yetenek arama programıyla önemli bir büyüme kaydetti.

''Şu anda çeşitliliğin sadece motor sporlarında değil ancak dünyamızda da oldukça büyük bir konu olması bize çok yardımcı oldu. İnsanlar artık çeşitliliğin var olduğu ortamlar görmek istiyor. Eğer bir yerde yeterince çeşitlilik yoksa yeterince iyi değildir. Bu problemi konuşmak iyi bir şey, böylece momentum yaratıyoruz. Ancak hareketlerimize geldiğinde, hepimiz farklılık yaratmalıyız. Birçok harika fırsatlar görüyoruz ve bu fırsatların hiç biri kadın yetenekleri kullanabilmek için yeterli değil. Bu yüzden Girls on Track programına çok odaklandık ve sporu genişlettiğimizden emin olmaya çalışıyoruz. Sporda başarılı, parlak ve yetenekli kadınlar şu anda başkaları için rol modeller oluyor.''

Photo by: Daimler AG

Wolff aynı zamanda Venturi'deki iş gücünün de gelişimini sağladı ve takımda şu anda %33 kadın çalışan bulunuyor. Aynı zamanda kadınlar arasında kendisi gibi anne olanlar da var ve Wolff bu durumu gülerek şu şekilde açıkladı: ''Biz en verimli ve birkaç işi bir arada yapabilen insanlarız çünkü öyle olmamız gerekiyor!''

''Ancak aynı zamanda bunun başarılı olduğunu da kanıtlamamız gerekiyor çünkü ben takımın performansından sorumluyum. Umarım bu sene Formula E'deki performansımız, bunun işe yaradığını göstermiştir.''

Gelecek hakkında azimli olduğu şeyler sorulduğunda, Wolff Formula 1'e bir takım patronu olarak geçme fikrini düşünmediğini söyledi.

Wolff, eşi Toto Wolff'ten bahsederek, ''Bence, Formula 1'e tek Wolff yeterli! Yoksa bir sürücü gibi olurduk!'' dedi ve güldü.

Photo by: Channel 4

''Venturi'ye ilk katıldığımda, mevcut durumdan kesinlikle çok farklıydı. Takım için heyecanlı şeyler oldu. Yeni bir Amerikalı sahibimiz var ve gelecek için çok azimli. Benim kişisel yolculuğum ise şu şu şekilde: ben her zaman gelişmeyi seven, kendimi zorlamayı seven ve kendimi gelişmeye zorlayan biriyim. Bu sezon bittiğinde, umarım takımca başardıklarımıza bakarım ve gelecekte neler yapacağımızı düşünürüm.''