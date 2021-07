Sunucu Will Buxton Motorsport.tv'ye katıldı

Londra, 21 Temmuz 2021 – Son 20 yılda Formula 1 padokundaki çalışmaları ve Netflix'in Drive to Survive'ında kilit bir kişilik olarak dünya çapında tanınan TV sunucusu ve motor sporları influencer'ı Will Buxton, bugün OTT platformu Motorsport.tv'ye özel bir haftalık şov başlatıyor: This Week with Will Buxton.

Buxton'ın, ilk altı ayında neredeyse çeyrek milyon izlenme saati ve iki milyonun üzerinde izlenme elde eden YouTube kanalı ve haftalık haber programının başarısının ardından This Week with Will Buxton, küresel motor sporları dünyasının dört bir yanından gelen haberleri sunmaya başlayacak. İzleyiciyi, programın odak noktası olarak alan Buxton, hayranların Motorsport.tv Live stüdyosunda konuklarla yaptığı canlı ve seviyeli tartışmalarda veya haberlerde kilit personelle yapılan derinlemesine röportajlarda sordukları sorulara yanıtlar alacak.

Gösteriyi hayranlar için daha sürükleyici hale getirmek için katılımcıların, programda kullanılmak üzere kendi görüntülerini göndermeleri teşvik edilecek. Hayranlar 20 bölümlük diziyi Web sitesi veya Apple, Android, Fire TV, Roku ve Chromecast cihazlarında bulunabilecek özel uygulama aracılığıyla Motorsport.tv'de izleyebilecekler. Gösteriden bölümler ayrıca Motorsport.com ve Autosport.com web sitelerinde yayınlanacak.

Motorsport Network'ün Başkanı ve eski F1 yayıncısı James Allen tarafından işe alınan Buxton, Motorsport.tv Live haber kanalındaki özlü yorumları şimdiden sıkı bir hayran kitlesi olan kısa süre önce duyurulan eski F1 pilotu Juan Pablo Montoya ile birlikte büyüyen Motorsport.tv yetenek listesine katılıyor.

Motor sporlarında geçen yirmi yılın ardından, hem basılı hem de dijital yayın alanlarında Buxton, motor yarışları dünyasının en çok tanınan yüzlerinden ve seslerinden biri haline geldi. GP2'nin (Güncel F2) resmi sesi olarak yayına geçmeden önce 2001 yılında bir gazeteci olarak başladı. Tutkulu ve bilgili yayınları, F1'in ABD'deki TV yayını için önce Speed Channel'da ve ardından uzun yıllar NBC Sports'ta yerinde canlı muhabir olarak işe alınmasını sağladı. Son yıllarda Buxton, F1'in dijital çıktılarında düzenli olarak yer aldı ve Netflix'in mutlaka izlenmesi gereken belgesel dizisi Drive to Survive'daki kilit kişiliklerden biri oldu.

Sağlam bir hayran kitlesine sahip This Week with Will Buxton, YouTube kanalını zaten izleyenleri hedefleyecek ve diziyi 61 milyonluk güçlü küresel Motorsport Network izleyicisinde yepyeni bir hayran kitlesine ulaştıracak. Motorsport.tv Live'ın Baş Yapımcısı, Will'in NBC Sports ve F1 Show'daki çalışmalarının yapımcılığını yapan Jason Swales olacak.

This Week with Will Buxton'ın ilk bölümü bugün Motorsport.tv'de yayınlandı.

Will Buxton; "Büyürken, Autosport benim kutsal kitabımdı. Gazeteci olmak istememe neden olan şey buydu ve yıllar içinde işimi ve sözlerimin orada ortaya çıktığını görmek beni çok gururlandırdı. James Allen ve ben yıllar öncesine gidiyoruz, bu yüzden arayıp onunla ve Motorsport.tv ile bir şeyler yapmak ve daha geniş Motorsport Network ailesinin bir parçası olmak isteyip istemediğimi sorduğunda, evet demek hiç zamanımı almadı."

"Daha sonra, evden çıkamadığımız kış aylarında kendi YouTube Kanalımda oluşturduğum küçük bir konsepti alıp James ve Motorsport Network'teki muhteşem ekiple birlikte tam uzunlukta bir televizyon programına dönüştürebilmek, harika oldu. "This Week"i Motorsport.tv'ye getirmek için sabırsızlanıyorum."

Motorsport.tv CEO'su Simon Danker şunları söyledi: "Will'in motor sporlarındaki tutkusu, deneyimi ve YouTube şovunun başarısı, onu Motorsport.tv'nin ilk büyük partneri olmak için mükemmel bir kişi yapıyor. "This Week with Will Buxton", hayranlara en son yarış hikayeleri hakkında olayın içinden bir bakış ve motor sporlarının önde gelen isimleriyle özel röportajlar verecek. Hayranların yeni serimizde ayrılmaz bir rol oynayacakları için de özellikle heyecanlıyız."