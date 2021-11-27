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GENEL / Spa-Francorchamps yenileme projesi Haberler

Spa'da, Eau Rouge ve Raidillon'da değişiklikler yapıldı

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, Editör

Ünlü Spa-Francorchamps pistinin efsanevi virajları Eau Rouge ve Raidillon'da bir takım değişiklikler yapılmaya başlandı.

Spa'da, Eau Rouge ve Raidillon'da değişiklikler yapıldı

Spa-Francorchamps'daki Eau Rouge-Raidillon viraj bağlantısı, Formula 1 takvimindeki en ikonik parçalardan bir tanesi ancak pist yönetimi, belirli nedenlerden dolayı bu bağlantıda ayarlamalar yapmak istiyor.

Son birkaç senede, farklı yarış serilerinde, bu virajlarda birkaç tehlikeli kaza meydana geldi ve bunlardan bir tanesi de, 2019'daki Formula 2 yarışında Anthoine Hubert'in vefat etmesine neden olan o üzücü kazaydı. 

Bu nedenle pist yönetimi, Eau Rouge'u birkaç metre sola çekerek, Raidillon'a çıkılırken taşınan sürati azaltmayı hedefliyorlar çünkü son birkaç sezonda Formula 1 araçları, bu virajları tam gaz geçme kapasitesine ulaştı.

Bu değişiklikler, viraj girişinde daha sert bir açı yakalanması ile beraber virajları daha zorlayıcı kılabilir.

Ellerinde bulunan 80 milyon Euro'luk bütçe ile beraber Spa pist yönetimi, izleyicilerin pistteki konforunu sağlamak, aynı zamanda 2021 Belçika GP'sinde yaşananların önüne geçmek gibi çeşitli yerlere de bu bütçeyi ayıracak.

Ancak Eau Rouge ve Raidillon'a yapılan bu değişiklikler göz önüne alındığında pist yönetimi adına çalışan danışman, ilk bulguların yönetimi tamamen tatmin etmeyeceğini söyledi.

Auto Hebdo'ya konuşan Pierre-Yves Rosoux, BMW M2 CS Racing GT4 ile yaptığı testlerin ardından şunları söyledi: "Pistin yeni versiyonu, 20 metre önce fren yapmama neden oldu. Frenlemenin sonunda 160 km/s'ye ulaştım, ki eski versiyonda 180 km/s'ye ulaşıyordum."

"Ardından yukarıda 170 km/s'ye ulaştım, eski versiyonda ise 182'yi görüyordum."

"Bu pist düzeninin kullanılacağından emin değilim. Daha yüksek performanslı araçlarla beraber eski Eau Rouge-Raidillon ile olan hız farkı daha küçük olacak."

"Buna rağmen yukarıda daha farklı sorunlar olabilir. Bana göre ilerleyen haftalarda daha fazla test yapılması gerekecek."

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