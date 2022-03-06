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Spa'da asfaltlama işlemi başladı

Spa Francorchamps pisti, yapılan yoğun çalışmaların ardından artı kasfaltlama işlemine başlamış durumda.

Spa'da asfaltlama işlemi başladı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Spa Francorchamps, son yıllarda pistte yaşanan büyük kazalar ve güvenlik endişelerinin ardından pistin pek çok bölümünde değişikliğe gitme kararı almıştı. Bu kapsamda kışın pistte büyük çalışmalar yapıldı.

Ayrıca pist yönetimi, artık sadece otomobil yarışlarına değil, motosiklet yarışlarına da ev sahipliği yapmak istiyor. Bundan ötürü de pistin pek çok virajının genişletilmesi gerekiyor.

Virajların çoğunda, kaçış alanlarına çakıl bölümler eklendi. Ayrıca La Source, Les Combes, Malmedy, Bruxelles, Blanchimont ve Bus Stop şikanları da genişletildi.

Raidillon ve Eau Rouge büyük değişime uğrarken, şimdi bir sonraki safhaya geçildi.

Pist organizatörlerinden yapılan açıklamaya göre asfaltlama işlemi başladı. Pistin büyük kısmında eski asfalt söküldü ve yerine yeni asfalt katmanı döşenmeye başlandı.

Pistteki hazırlıklar henüz bitmedi. Fakat yakında  bitirilmesi planlanıyor.

 

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