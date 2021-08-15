Spa Francorchamps'ın CEO'su öldürüldü

Belçika polisi, Nathalie Maillet de dahil olmak üzere bu üç kişinin cesedini cumartesi gecesi Maillet'in evinde buldu. İlk incelemeye göre bu üç ismin üçünün vücudunda da kurşun izi vardı.

Belirtilenlere göre bir adam, Maillet de dahil olmak üzere iki kadını öldürdü ve ardından intihar etti. Şu anda konuyla ilgili ayrıntılar çok az ancak belirtilenlere göre hem Maillet hem de yanındaki kadın, Maillet'in eşi Franz Dubois tarafından vuruldu. Dubois da daha sonra intihar etti.

Yaşanan bu olayın ardından soruşturma başlatıldı ve olayın ardında "bir ilişki draması" olduğu belirtiliyor.

Gouvy belediye başkanı Véronique Léonard, Het Laatste Nieuws'a verdiği demeçte, "Elimde olan tek bilgi, bunun bir çifte cinayet olduğu ve ardından Bayan Maillet'in evinde intihar edildiği." dedi.

Maillet, beş yıl önce Belçika Formula 1 Grand Prix'sinin düzenlendiği Spa-Francochamps pistinin CEO'su olarak atanmıştı. De Ardennes'seki pistin yenilenmesi planlarının da arkasındaki isimdi.

Pist yönetiminden yapılan açıklamada, Maillet'in hayatını kaybettiği doğrulandı.

Açıklamada, "Spa-Francorchamps pisti, Nathalie Maillet'in ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrendi. Bu çok üzücü günde tüm personelimiz Nathalie'nin ailesine, sevdiklerine ve arkadaşlarına en içten taziyelerini sunuyor. Pist ve motor sporları dünyası, her zaman geleceğe odaklanmış güçlü bir kadını kaybetti." denildi.