Sotheby's ve Motorsport Network, Sotheby's Motorsport platformunun açılışını yaptı

Sotheby's Motorsport adlı yeni bir çevrimiçi otomotiv müzayede platformu, fiyatları 100.000 dolar ile 1.000.000 dolar arasında fiyatlandırılan 21. yüzyıl spor, egzotik ve lüks araçlarına odaklandı.

Yeni platform, RM Sotheby's ve Motorsport Network'un ortak girişimi olarak tanımlanabilir. Amaç, büyüyen çevrimiçi araba müzayedesi sektöründe kullanıcılara en iyi deneyimi sağlayabilmektir.

RM Sotheby's, toplam satışlara göre dünyanın en büyük müzayede evi olup, müzayedede satılan en iyi 10 otomobilden yedisinin satışından sorumludur.

Motorsport Network, Driven Lifestyle bölümü içinde duPont REGISTRY, FerrariChat, Canossa Events ve Cavallino'yu içeren geniş holdingleriyle motor sporları ve otomotiv endüstrileri ile hayranlarının dünya çapında tanınan sesidir.

Bu yeni girişimde ortaklık kuran sektör lideri iki firma, Sotheby's Motorsport'un canlı yüz yüze ve çevrimiçi müzayedelerin en iyi yönlerini birleştirdiğine ve hem alıcılara hem de satıcılara başarılı bir işlem sağlamak için güvenilir, yüksek dokunuşlu bir deneyim sunduğuna inanıyor.

Sotheby's Motorsport İcra Kurulu Başkanı ve AutoTrader.com'un eski kurucu CEO'su Chip Perry, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık 20 milyar dolarlık satış yapan otomotiv pazarının üst düzey platformu RM Sotheby's, şu anda birçok çevrimiçi açık artırma sitesi tarafından sunulandan daha üstün bir hizmet, güven ve müşteri memnuniyetini hak ediyor."

"Sotheby's Motorsport, bu kullanılmayan pazara hizmet etmek üzere tasarlanmış gerçek bir lüks deneyimidir. Bu yeni deneyimle, hem alıcılar, hem de satıcılar araçları ve teklifleri incelediğimizi ve baştan sona beyaz eldivenli bir hizmet sunacağımızı bilerek güven duyabilirler." dedi.

RM Sotheby's'in küresel müzayede başkanı Gord Duff, "Sotheby's Motorsport, sektör lideri müzayedelerimiz ve canlı etkinliklerimiz için mükemmel bir tamamlayıcı ve üst düzey modern bir araç satmak ya da satın almak isteyen herkes için büyük bir çözüm."

"Yeni platform, hem alıcılara, hem de satıcılara, zamansız araçları satan veya pazarlayan koleksiyonerlerin ve meraklıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan çeşitlendirilmiş teklifler sunma konusundaki kararlılığımızı göstermektedir." dedi.

Platformda yer alan her ilan, iç, dış, motor bölümü ve alt takımın düzenlenmemiş yüksek çözünürlüklü görüntülerini, sürüş videolarını ve kapsamlı bir üçüncü taraf inceleme raporunu veya ayrıntılı satıcı açıklamasını içerir.

Alıcılar ayrıca, teklif sahiplerinin açık artırmanın kapanışında hazır bulunmadan maksimum teklifi belirlemelerine ve kazanmalarına olanak tanıyan Proxy Bidding özelliğini de kullanabilirler.

Satıcılar için Sotheby's Motorsport, sektörde başından sonuna kadar beyaz eldiven hizmeti sunan tek çevrimiçi platformdur.

Sotheby's Motorsport, fotoğraf, videografi ve incelemelerin düzenlenmesini içeren çevrimiçi listenin oluşturulmasıyla ilgilenir ve satışın tamamlanmasının ardından, tapu veya mülkiyet belgelerinin aktarılmasını, gerektiğinde haciz bedellerinin ödenmesini ve fonların aktarılmasını yönetir.

Tüm teklif sahipleri, kazanan bir teklifin ardından gönül rahatlığı için önceden güvenli bir şekilde incelenir.

Monterey Otomobil Haftası sırasında gerçekleşecek açılış müzayedeleri için kayıtlar bu hafta açıldı. Araçlar 15 Ağustos Salı günü açık artırmaya sunulacak. Araçlar Monterey Otomobil Haftası boyunca Monterey'deki Portola Hotel & Spa'da sergilenecek. Müzayede 22 Ağustos Salı günü sona erecek.

Sotheby's Motorsport şu anda dünya çapındaki alıcılara ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıtlı araçları olan satıcılara açıktır.