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GENEL / Haberler

Sky Sports F1, Autosport Ödülleri 2019’u yayınlayacak

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27 Kas 2019 14:37

“Motor Sporlarındaki En Büyük Gece” olarak adlandırılan Autosport Ödülleri, Sky Sports F1’den yayınlanacak ve motor sporları taraftarlarını kırmızı halıya ve etkinliğin kalbine taşıyacak.

Park Lane’deki Grosvenor House Hotel’e gelen motor sporları topluluğunun yıldızları ile birlikte Sky Sports F1, 9 Aralık 2019’da yayınlanacak olan etkinlikte yıldızlara özel erişime sahip olacak.

The Ballroom with sponsor Mahindra Racing

The Ballroom with sponsor Mahindra Racing

Fotó készítője: Carl Bingham / Motorsport Images

Spor takviminin prestijli bir simgesi olan Autosport Ödülleri, yakın zamanda sonuçlanan motor yarışları sezonunun başarılarını kutluyor. Etkinlik hem sürücülerin hem de endüstrinin liderlerinin kazandığı başarılar ile İngiltere’nin gelecekteki yıldızlarına ışık tutmanın yanı sıra, mutlaka katılmak gereken bir etkinlik olmaktan da gurur duyuyor.

Gecenin en özel anlarından biri, Aston Martin sponsorluğunda gerçekleşen Autosport BRDC Genç Sürücü Ödülü’nün sahibini bulması olacak. Bu ödül, beraberinde 200 bin sterlin ve bir Red Bull F1 aracında test sürüşü de getirecek. Bu prestijli ödül, David Coulthard ve Jenson Button gibi F1 efsanelerinin kariyerlerinin ilerlemesine yardım etti ve F1 yıldızları Lando Norris ve George Russell da son yıllarda bu ödülü kazanan isimler arasında yer alıyorlar.

Toto Wolff receives a John Bolster Award.

Toto Wolff receives a John Bolster Award.

Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

30 yılı aşkın süredir bu etkinlik, Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso ve Sir Stirling Moss da dahil olmak üzere motor yarışlarının en büyük karakterlerine ve en ünlü isimlerine ev sahipliği yaptı. Motor sporları dünyasının dışından gelen konuklar arasında Hollywood yıldızları Chris Hemsworth, Ron Howard, Ashley Judd ve spor yıldızları Sir Chris Hoy ve Mark Cavendish gibi isimler yer aldı.

1982’ye kadar uzanan etkinlik, 2019’da F1, MotoGP, WRC ve Formula E’den birçok yıldıza ev sahipliği yapacak ve sporcular aşağıdakiler de dahil olmak üzere herkese açık şekilde karar verilen ödüller için yarışacak:

 

-        Pirelli Yılın Uluslararası Sürücüsü

-        Tata Communications Yılın Motosiklet Sürücüsü

-        Yılın İngiliz Yarış Sürücüsü

-        Yılın Ralli Sürücüsü

-        Pirelli Yılın Yarış Aracı

-        Yılın Yerli Sürücüsü

-        Marelli Yılın Anı

-        Yılın Ralli Aracı

-        Richard Mille Yılın Çaylağı

 

Taraftarlar oylarını 30 Kasım 2019 saat 23:00’e kadar https://awardsvoting.autosport.com/ adresinden gönderebilirler.

Toto Wolff receives a John Bolster Award on stage with Nicki Shields and FIA President Jean Todt

Toto Wolff receives a John Bolster Award on stage with Nicki Shields and FIA President Jean Todt

Fotó készítője: Ashleigh Hartwell / Motorsport Images

Motorsport Network Başkanı James Allen, “Autosport Ödülleri, 36 yıldır motor sporları topluluğundaki başarıları kutlamak için en iyi yer oldu. Autosport’un, 70 yıldır motor sporlarının merkezi olmasını kutlamak için sabırsızlanıyoruz; haberlerimiz, analizlerimiz ve fikirlerimizle her zamankinden daha fazla kişiyle çalışıyoruz. Yeni Aston Martin Autosport BRDC Yılın Genç Sürücüsü’nün kimliğini keşfetmeyi ve sektördeki meslektaşları, geçmişteki ve gelecekteki şampiyonları Sky Sports F1 ile birlikte birçok yıldızın başarısını kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Sky Sports F1’in patronu Scott Young, “Motor sporları dünyasında kutlanacak çok şey var ve Autosport Ödülleri’ni Sky Sports’ta yayınlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Heyecan verici bir sezona tanıklık eden izleyicilerimizle birlikte Sky Sports F1 için rekor bir sezon oldu ve tüm spordaki önemli hikayelere bakmayı ve endüstrideki başarıları fark etmeyi dört gözle bekliyoruz.” dedi.

2020, Autosport’un 70. yılını Autosport International ile kutlamasını ve #Autosport2090 ile motor sporlarının geleceğini görecek. Autosport.com, Autosport Plus, Autosport International ve Aston Martin Autosport BRDC Yılın Genç Sürücüsü Ödülü ile beraber Motorsport Network, aktif olarak yatırım yapıyor ve markayı geliştirmek ve yeni izleyicilere ulaşmak için çalışıyor.

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