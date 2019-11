Sky Sports F1, Autosport Ödülleri 2019’u yayınlayacak

Park Lane’deki Grosvenor House Hotel’e gelen motor sporları topluluğunun yıldızları ile birlikte Sky Sports F1, 9 Aralık 2019’da yayınlanacak olan etkinlikte yıldızlara özel erişime sahip olacak.

The Ballroom with sponsor Mahindra Racing

Spor takviminin prestijli bir simgesi olan Autosport Ödülleri, yakın zamanda sonuçlanan motor yarışları sezonunun başarılarını kutluyor. Etkinlik hem sürücülerin hem de endüstrinin liderlerinin kazandığı başarılar ile İngiltere’nin gelecekteki yıldızlarına ışık tutmanın yanı sıra, mutlaka katılmak gereken bir etkinlik olmaktan da gurur duyuyor.

Gecenin en özel anlarından biri, Aston Martin sponsorluğunda gerçekleşen Autosport BRDC Genç Sürücü Ödülü’nün sahibini bulması olacak. Bu ödül, beraberinde 200 bin sterlin ve bir Red Bull F1 aracında test sürüşü de getirecek. Bu prestijli ödül, David Coulthard ve Jenson Button gibi F1 efsanelerinin kariyerlerinin ilerlemesine yardım etti ve F1 yıldızları Lando Norris ve George Russell da son yıllarda bu ödülü kazanan isimler arasında yer alıyorlar.

30 yılı aşkın süredir bu etkinlik, Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso ve Sir Stirling Moss da dahil olmak üzere motor yarışlarının en büyük karakterlerine ve en ünlü isimlerine ev sahipliği yaptı. Motor sporları dünyasının dışından gelen konuklar arasında Hollywood yıldızları Chris Hemsworth, Ron Howard, Ashley Judd ve spor yıldızları Sir Chris Hoy ve Mark Cavendish gibi isimler yer aldı.

1982’ye kadar uzanan etkinlik, 2019’da F1, MotoGP, WRC ve Formula E’den birçok yıldıza ev sahipliği yapacak ve sporcular aşağıdakiler de dahil olmak üzere herkese açık şekilde karar verilen ödüller için yarışacak:

- Pirelli Yılın Uluslararası Sürücüsü

- Tata Communications Yılın Motosiklet Sürücüsü

- Yılın İngiliz Yarış Sürücüsü

- Yılın Ralli Sürücüsü

- Pirelli Yılın Yarış Aracı

- Yılın Yerli Sürücüsü

- Marelli Yılın Anı

- Yılın Ralli Aracı

- Richard Mille Yılın Çaylağı

Taraftarlar oylarını 30 Kasım 2019 saat 23:00’e kadar https://awardsvoting.autosport.com/ adresinden gönderebilirler.

Toto Wolff receives a John Bolster Award on stage with Nicki Shields and FIA President Jean Todt

