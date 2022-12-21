Schumacher ve Vettel, Race of Champions'ta Almanya'yı temsil edecekler!

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F1 kariyerini sonlandıran Vettel ve Haas koltuğunu kaybeden Schumacher, 2022 Abu Dhabi GP'sinin ardından ilk kez bir mücadelede boy gösterecekler.

İlk kez 2019'da Şampiyonlar Yarışı'na katılan Schumacher, Meksika'daki mücadelede Vettel ile birlikte Uluslar Kupası finaline kadar çıkmayı başarmıştı.

İkili, 2022'nin başında buz üstündeki yeni Pite Havsbad pistindeki ilk yarışa da katılmıştı.

Mick, "Şampiyonlar Yarışı'na geri dönmek ve tüm pilotları tekrar görmek harika. Sebastian'ın burada olması ise çok daha iyi, böylece Almanya Takımı Uluslar Kupası'nda şampiyonluk için mücadele etme geleneğini sürdürebilecek."

"Tekrar buz üzerinde sürüş yapmayı, etkinliğe katılan etkileyici sürücü kadrosuyla zaman geçirmeyi ve mücadele etmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum." dedi.

Sebastian Vettel, Mick Schumacher, RX2e Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Vettel ise, "Mick'in F1'den emekli olduktan sonraki ilk yarışım için tekrar Şampiyonlar Yarışı'nda bana katılacak olmasından dolayı çok mutluyum."

"İkimizin de kar ve buz üzerinde fazla deneyimi yok, bu yüzden bu yılın başlarındaki ilk yarışta oldukça dik bir öğrenme eğrisi vardı. Açıkçası Sebastien Loeb'e karşı bireysel finale kalarak kendimi şaşırtmıştım!"

"Şimdi geri dönmek ve Mick ile Almanya Takımı'nı bir başka Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşıyıp taşıyamayacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Bu seneki Şampiyonlar Yarışı'nın oldukça güçlü bir kadroya sahip olduğu söylenebilir: Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, eski F1 pilotları Mika Hakkinen ve David Coulthard, Le Mans efsanesi Tom Kristensen, 2003 WRC şampiyonu Petter Solberg ve oğlu Oliver örnek verilebilir.

Dört kez Dünya Rallikros şampiyonu Johan Kristoffersson ve üç kez W Series şampiyonu Jamie Chadwick de mücadeleye dönen diğer isimler.