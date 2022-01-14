Sanal Le Mans 24 Saat yarışı tüm dünyada dijital olarak yayınlanacak

Avrupa ve Asya'daki Eurosport ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Motor Trend dahil olmak üzere bir dizi büyük yayıncı, 15 ve 16 Ocak 2022'de gerçekleştirilecek bu prestijli Le Mans 24 Saat yarışının sanal ayağını canlı yayınlayacaklar.

Yarışı, dünya çapında milyonlarca taraftar, canlı ve kolaylıkla takip edebilecek. Sanal Le Mans 24 Saat, Motorsport Games (NASDAQ: MSGM) ve Automobile Club de l'Ouest'in (ACO) ortak girişimiyle gerçekleştirilen bu yılki Le Mans Virtual Series'in doruk noktası olacak.

Paris'te, bu benzersiz iki günlük etkinliği kapsayan özel bir TV programı gerçekleştirilecek. Bu programa FIA WEC Baş Yorumcusu Martin Haven, espor uzmanları Chris McCarthy ve Lewis McGlade, motor sporları yorumcusu Ben Constanduros ve "padok muhabiri"nden oluşan uzman bir yorum ekibi katılacak.

Stüdyoda ayrıca şu anki WEC sürücüsü, 2020 Le Mans Virtual sürücüsü ve FIA ​​F2 ve F3 yorumcusu Alex Brundle da katılacak.

Gridde her birini dört sürücünün paylaştığı 50 araç bulunuyor ve toplam katılımcı sayısı 200'ü bulmuş durumda. 39 farklı ülkeyi temsil ediyorlar ve aralarında önemli isimler de var.

Temsilcimiz Ayhancan Güven, bu önemli etkinlikte Porsche ile sürüş yapacak ve bayrağımızı dalgalandıracak.

Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen, IndyCar şampiyonu Alex Palou, iki kez Indy 500 galibi Juan Pablo Montoya ve son F1 Esports şampiyonu Jarno Opmeer de öne çıkan isimlerden sadece bazıları olacak.

Başarılı sürücülerden oluşan bu grid, dünyanın dört bir yanındaki yayıncıların ilgisine yol açtı.

Sanal Le Mans 24 Saat nereden izlenir?

Sanal Le Mans 24 Saat yarışının tamamı, 15 Ocak Cumartesi ve 16 Ocak Pazar günleri Motorsport.tv ve web sitemizden canlı olarak izlenebilecek.

Bu prestijli yarış, Avrupa ve Asya'da Eurosport tarafından Eurosport Player'da da yayınlanacak. Sanal Le Mans 24 Saat yarışını yayınlayan diğer Avrupa OTT platformları, Fransa'da L'Equipe Live, Belçika'da Sport 10 ve RTBF Auvio ve İsveç, Norveç ve Finlandiya'da Viaplay olacak.

Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki Sport 1, Pazar akşamı, 72 milyon izleyiciye ulaşma potansiyeli olan 44 dakikalık özel bir program da yayınlayacak.

Avrupa dışında, Motor Trend, Sanal Le Mans 24 Saat yarışının tamamını kendi OTT platformları aracılığıyla Kuzey Amerika'da canlı olarak yayınlayacak. Yarışı Latin Amerika ve Brezilya'da Star+ yayınlarken, SuperSport DStv ise tüm yarışı Afrika'da canlı olarak ekranlara getirecek.

Sanal Le Mans 24 Saat'in kapsamı böylelikle beş kıtayı bulacak.

Son olarak yarış, baştan sona ACO ve FIA ​​WEC sosyal medya kanallarında ve ayrıca resmi Le Mans Virtual Series web sitesinde ( www.lemansvirtual.com ) canlı olarak izlenebilecek.

Yayın TSi 15:30'da başlayacak ve esporda yılın en büyük dayanıklılık yarışını başlatmak için saat 16:00'te Fransız ulusal bayrağı sallanacak.

Basın bültenleri, görseller, resmi afiş ve sunum dahil olmak üzere daha fazla bilgiye www.lemansvirtual.com adresinden de ulaşabilirsiniz.