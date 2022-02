Şampiyonlar Yarışı'nda eşleşmeler belli oldu

Haberi dinle

Bu yıl İsveç'teki karlı ve buzlu zeminde gerçekleştirilecek olan geleneksel Şampiyonlar Yarışı'na pek çok önemli isim katılıyor.

Bu yılki etkinliğe katılacak isimler Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Jimmie Johnson, Mika Hakkinen, Valtteri Bottas, Sebastien Loeb, Tom Kristensen, Johan Kristoffersson, Petter Solberg, Oliver Solberg, Mattias Ekström, Helio Castroneves, Colton Herta, Timmy Hansen, David Coulthard, Jamie Chadwick, Benito Guerra ve Didier Auriol yer alıyor.

Etkinlik 5 ve 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Cumartesi günü heyecan TSi 14:00'te başlayacak 17:00'a kadar devam edecek. Pazar günkü etkinlik ise TSi 14:00'te başlayıp 17:00'a kadar sürecek.

Öte yandan eşleşmeler de belli olmuş durumda. Uluslar Kupası cumartesi günü yapılacak.

Latin Amerika ve Amerika, ilk elemede birbirleriyle mücadele edecek. Almanya ise eROC All Stars sürücüleriyle karşı karşıya gelecek. eROC All Stars ekibinde yer alacak isimler, perşembe günü yapılacak eROC finalinin ardından belli olacak. Burada ilk ikiye girenler, ana takıma çıkacak.

İlk eleme:

Latin Amerika (Helio Castroneves & Benito Guerra) vs Amerika (Jimmie Johnson & Colton Herta)

Almanya (Sebastian Vettel & Mick Schumacher) vs eROC ALL STARS (the top two from Thursday’s eROC final)



Yarı final

Latin Amerika veya Amerika vs Almanya veya eROC ALL STARS

Finlandiya (Mika Hakkinen & Valtteri Bottas) vs Britanya (David Coulthard & Jamie Chadwick)

İskandinav (Tom Kristensen & Johan Kristoffersson) vs Fransa (Sébastien Loeb & Didier Auriol)

İsveç (Mattias Ekström & Timmy Hansen) vs Norveç (Petter Solberg & Oliver Solberg)

Bireysel klasmandaki mücadele ise pazar günü gerçekleştirilecek. Ön elemede Colton Herta ve Helio Castroneves, Mick Schumacher'le de Jamie Chadwick savaşacak. Bu iki mücadelenin galibi son 16'ya yükselecek.

İlginç şekilde Sebastian Vettel ve Valtteri Bottas son 16'da eşleştiler.

Ön eleme

Colton HERTA vs Helio CASTRONEVES

JamieCHADWICK vs Mick SCHUMACHER



Son 16:

Colton HERTA veya Helio CASTRONEVES vs Jamie CHADWICK veya Mick SCHUMACHER

Sebastian VETTEL vs Valtteri BOTTAS

Jimmie JOHNSON vs Mika HAKKINEN

Tom KRISTENSEN vs David COULTHARD

Benito GUERRA vs Oliver SOLBERG

Sébastien LOEB vs Petter SOLBERG

Johan KRISTOFFERSSON vs Timmy HANSEN

Didier AURIOL vs Mattias EKSTRÖM

Şampiyonlar Yarışı, hem cumartesi hem de pazar günleri S Sport'tan Türkçe şekilde canlı yayınlanacak.