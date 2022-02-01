Şampiyonlar Yarışı'nda eşleşmeler belli oldu
2022 Şampiyonlar Yarışı bu hafta yapılacak ve ilk eşleşmeler belli olmuş durumda.
Bu yıl İsveç'teki karlı ve buzlu zeminde gerçekleştirilecek olan geleneksel Şampiyonlar Yarışı'na pek çok önemli isim katılıyor.
Bu yılki etkinliğe katılacak isimler Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Jimmie Johnson, Mika Hakkinen, Valtteri Bottas, Sebastien Loeb, Tom Kristensen, Johan Kristoffersson, Petter Solberg, Oliver Solberg, Mattias Ekström, Helio Castroneves, Colton Herta, Timmy Hansen, David Coulthard, Jamie Chadwick, Benito Guerra ve Didier Auriol yer alıyor.
Etkinlik 5 ve 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Cumartesi günü heyecan TSi 14:00'te başlayacak 17:00'a kadar devam edecek. Pazar günkü etkinlik ise TSi 14:00'te başlayıp 17:00'a kadar sürecek.
Öte yandan eşleşmeler de belli olmuş durumda. Uluslar Kupası cumartesi günü yapılacak.
Latin Amerika ve Amerika, ilk elemede birbirleriyle mücadele edecek. Almanya ise eROC All Stars sürücüleriyle karşı karşıya gelecek. eROC All Stars ekibinde yer alacak isimler, perşembe günü yapılacak eROC finalinin ardından belli olacak. Burada ilk ikiye girenler, ana takıma çıkacak.
İlk eleme:
Latin Amerika (Helio Castroneves & Benito Guerra) vs Amerika (Jimmie Johnson & Colton Herta)
Almanya (Sebastian Vettel & Mick Schumacher) vs eROC ALL STARS (the top two from Thursday’s eROC final)
Yarı final
Latin Amerika veya Amerika vs Almanya veya eROC ALL STARS
Finlandiya (Mika Hakkinen & Valtteri Bottas) vs Britanya (David Coulthard & Jamie Chadwick)
İskandinav (Tom Kristensen & Johan Kristoffersson) vs Fransa (Sébastien Loeb & Didier Auriol)
İsveç (Mattias Ekström & Timmy Hansen) vs Norveç (Petter Solberg & Oliver Solberg)
Bireysel klasmandaki mücadele ise pazar günü gerçekleştirilecek. Ön elemede Colton Herta ve Helio Castroneves, Mick Schumacher'le de Jamie Chadwick savaşacak. Bu iki mücadelenin galibi son 16'ya yükselecek.
İlginç şekilde Sebastian Vettel ve Valtteri Bottas son 16'da eşleştiler.
Ön eleme
Colton HERTA vs Helio CASTRONEVES
JamieCHADWICK vs Mick SCHUMACHER
Son 16:
Colton HERTA veya Helio CASTRONEVES vs Jamie CHADWICK veya Mick SCHUMACHER
Sebastian VETTEL vs Valtteri BOTTAS
Jimmie JOHNSON vs Mika HAKKINEN
Tom KRISTENSEN vs David COULTHARD
Benito GUERRA vs Oliver SOLBERG
Sébastien LOEB vs Petter SOLBERG
Johan KRISTOFFERSSON vs Timmy HANSEN
Didier AURIOL vs Mattias EKSTRÖM
Şampiyonlar Yarışı, hem cumartesi hem de pazar günleri S Sport'tan Türkçe şekilde canlı yayınlanacak.
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