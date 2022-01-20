Şampiyonlar yarışında Britanya'yı Chadwick ve Coulthard temsil edecek

RoC'a ilk kez katılan Chadwick ve etkinlikte düzenli olarak yer alan Coulthard, Uluslar Kupası'nda Büyük Britanya Takımı'nı temsil edecekler ve ayrıca bireysel sınıfta da yer alacaklar.

Bu yıl"ROC Snow + Ice World Final" olarak adlandırılan ve 5-6 Şubat'ta İsveç'teki karlı zeminde gerçekleştirilecek olan etkinliğe, çok sayıda önemli isim katılıyor.

23 yaşındaki Chadwick, "İsveç'te Şampiyonlar Yarışı'na katılacağım için çok heyecanlıyım"

"Bu, her zaman izlemeyi sevdiğim bir etkinlik oldu ve bu yüzden onu ilk kez deneyimlemek için sabırsızlanıyorum."

"Büyük Britanya'yı David Coulthard gibi ikonik bir isimle temsil etmek benim için onur olacak." dedi.

Formula 1'de 13 yarış kazanan ve hem 2014 hem de 2018'de ROC şampiyonu olan Coulthard şunları ekledi: "Şampiyonlar Yarışı, mücadele etmekten her zaman büyük keyif aldığım bir etkinlikti fakat bu yıl karda ve buzda yarışmak, stadyum pistlerindekinden çok daha farklı bir deneyim olacak."

"Geçmişte İsveç'te, AMG Mercedes ile biraz buz üstü sürüşü yapmıştım ancak İskandinav sürücülerini uzman oldukları bu şartlarda yenmek zor olacak."

Chadwick, 2014 Susie Wolff'tan bu yana etkinliğe katılan ilk kadın sürücü de olacak. Wolff o yıl yine Coulthard ile Britanya'yı temsil etmişti.

Etkinliğe katılacak isimler arasında Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Mika Hakkinen, Valtteri Bottas, Sebastien Loeb, Tom Kristensen, Helio Castroneves, Jimmie Johnson yer alıyor.

Winner David Coulthard celebrates with his trophy Photo by: Race of Champions