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S Sport Plus'ta büyük indirim!

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S Sport Plus'ta büyük indirim!
Ekleyen:
, Editör

Formula 1'in Türkiye'deki yayıncısı S Sport, büyük bir kampanya düzenledi ve bu hafta sonuna özel S Sport Plus'un yıllık fiyatını 99 liraya indirdi.

S Sport uzun bir süredir Formula 1'in Türkiye'deki tek yayıncısı konumunda yer alıyor ve ayrıca MotoGP'nin yayın hakları da yine S Sport'ta bulunuyor.

S Sport Plus, S Sport'un çevrimiçi yayın platformu olma özelliği taşıyor ve pek çok özelliği de içerisinde barındırıyor.

S Sport Plus'ın özellikleri arasında canlı yayınlarını tekrar izleyebilme, Full HD yayın kalitesi, Apple TV ve Chromecast ile geniş ekranda yayın seyretme gibi şeyler yer alıyor. 

S Sport şu anda Premier League, LaLiga ve Bundesliga gibi futbol maçlarının yanı sıra NBA ve UFC gibi etkinliklerin de yayıncısı konumunda yer alıyor.

S Sport Plus indirim

S Sport Plus indirim

S Sport, 2020'nin bitişinin şerefine özel bir kampanya düzenleme kararı aldı ve S Spor Plus yıllık paketinin bu hafta sonuna özel sadece 99 TL olacağını açıkladı.

Siz de dilerseniz "ELVEDA2020" indirim kodunu kullanarak S Sport Plus'ı yıllık sadece 99 TL'ye satın alabilirsiniz.

Böyle bir durumda S Sport Plus'a 1 yıl boyunca herhangi bir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz.

Satın almak için buraya tıklayın.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kemal Şengül

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