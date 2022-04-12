Rus karting sürücüsü, Nazi selamı nedeniyle lisansını kaybetti

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15 yaşındaki Severyukhin, Portekiz'in Portimao pistinde düzenlenen FIA Avrupa Karting Şampiyonası yarışını kazanmasının ardından Nazi selamı vermekle suçlanmıştı.

Motorsport.com'un temasa geçtiği FIA, pazartesi günü olay hakkında açıklama yayınladı ve konu hakkında soruşturma başlatacaklarını duyurdu.

Severyukhin ekibi Ward Racing, olayın internete düşmesinin ardından genç sürücüyle olan kontratını derhal feshetmişti.

İtalyan Otomobil Kulübü (ACI) de Rus sporculara yönelik yasak sonrası İtalyan lisansıyla yarışan Severiukhin'in davranışını görüşmek üzere olağanüstü şekilde toplandı.

ACI salı günü Severiukhin'in lisansının iptal edildiğini açıkladı ve yaptığı hareketin "kabul edilemez" olduğunu belirtti. ACI, Rus sürücüye karşı yeni yaptırımlar uygulama ihtimalini reddetmiyor.

Bu, genç sürücünün artık yarışamayacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda FIA'nın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasıyla spordan men cezası alabilir.