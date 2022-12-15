Rosenqvist, Neuville ve Drugovich, 2023 Şampiyonlar Yarışı'nda mücadele edecekler!
IndyCar yarış galibi Felix Rosenqvist, önde gelen WRC sürücülerinden Thierry Neuville ve 2022 Formula 2 şampiyonu Felipe Drugovich önümüzdeki ay İsveç'te düzenlenecek 2023 Şampiyonlar Yarışı'na katılacaklarını açıkladılar.
28-29 Ocak tarihlerinde İsveç'in kuzeyindeki Pite Havsbad kasabasında düzenlenecek olan Şampiyonlar Yarışı, arka arkaya ikinci kez donmuş Baltık Denizi üzerinde çizilen bir pistte gerçekleştirilecek.
Rosenqvist, Neuville ve Drugovich ilk kez Şampiyonlar Yarışı'na katılmaya hazırlanırlarken, tecrübeli isimler Tom Kristensen ve David Coulthard da geri döneceklerini açıkladılar.
Bu isimlerin yanı sıra Sebastian Vettel, Mika Hakkinen, Valtteri Bottas, Jamie Chadwick, Johan Kristoffersson, Petter Solberg ve oğlu Oliver Solberg de prestijli mücadelede yerlerini alacaklar.
Yarışa henüz 1.5 ay var, dolayısıyla kadronun F1, F2, WRC, WRC, IndyCar, WEC gibi serilerde yaşayan birçok ismin katılımıyla genişlemesi bekleniyor.
Birçok farklı seride başarılı sonuçlar elde etmesiyle tanınan Arrow McLaren IndyCar sürücüsü Rosenqvist, "Sonunda Şampiyonlar Yarışı'nda mücadele edebileceğim için çok heyecanlıyım!"
"Çocukluğumdan bugüne kadar takip ettiğim bir etkinlik, hatta birkaç yıl önce babamla birlikte Wembley'deki yarışa da katılmıştım."
"Farklı araçlarla mücadele etmenin zorluğundan her zaman keyif aldım ve kariyerim büyük ölçüde bu merakla şekillendi, bu nedenle İsveç'te, kendi evimde izleyicilerin karşısına çıkacak olmaktan ötürü heyecanlıyım." dedi.
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport
Beş kez WRC şampiyona ikincisi Neuville, "Her zaman Şampiyonlar Yarışı'nda mücadele etmek istemiştim, dolayısıyla donmuş Baltık Denizi'nde motor sporları efsaneleriyle birlikte kar ve buz üzerinde yarışmayı dört gözle bekliyorum."
"Bu tür bir zeminde sürüş yapmak çok eğlenceli olacak, umarım İsveç Rallisi'nden edindiğim tecrübeyi en üst seviyede performans göstermek için kullanabilirim." dedi.
Son olarak Aston Martin yedek pilotu Drugovich ise, "Şampiyonlar Yarışı'nda bu kadar çok büyük isme karşı yarışacak olmak inanılmaz bir fırsat."
"Asfalttan ilk kez kar ve buz üzerinde yarışmaya geçmek benim için zor olacak ama mümkün olduğunca çabuk öğrenmeye çalışacağım. Her ne olursa olsun çok eğlenceli ve harika bir deneyim olacak." dedi.
Son olarak etkinliğin vazgeçilmez isimlerinden David Coulthard, "Beni her yıl Şampiyonlar Yarışı'na geri getiren şey sürücüler arasındaki dostluk. Yıllar boyunca motor sporlarının pek çok farklı alanından efsanelere ve geleceğin yıldızlarına karşı mücadele etmek benim için bir ayrıcalık oldu."
"Geçen sene Kristensen tarafından turnuva dışına itildim, ancak yarışın sahip olduğu ruh nedeniyle kaybetseniz bile üzülmüyorsunuz -yine de bu kendisini Ocak ayında geri getirme isteğimi durdurmuyor." dedi.
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