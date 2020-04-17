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GENEL / Özel Haber

Rosberg ve di Grassi, sürdürülebilir yaklaşımları tartıştı

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Rosberg ve di Grassi, sürdürülebilir yaklaşımları tartıştı
Çeviren: Cem Özel, Editör
17 Nis 2020 18:07

2016 Formula 1 dünya şampiyonu Nico Rosberg ve 2017 Formula E şampiyonu Lucas di Grassi, koronavirüs sebebiyle evlerimizde kaldığımız bu günlerde sürdürülebilir yaklaşımları tartıştı.

Rosberg ile di Grassi, Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirdikleri konuşmada, mevcut durumu ve küresel yardım çalışmalarına nasıl katkıda bulunmayı umduklarını tartıştı.

Rosberg’in kendi YouTube kanalında başlattığı #leaders4good sanal sohbet serisine konuk olan ilk isim Lucas di Grassi oldu. Seri, liderliğin, sorumlu olmanın ve sosyal adanmışlığın, kriz dönemindeki önemini vurguluyor. Ve bu, Rosberg’in salgının başlamasından bu yana geçtiğimiz haftalarda başlattığı girişimlerden bir tanesi.

Yaptıkları sohbette ikili, izole günlerdeki tecrübelerini, yaşadıkları sorunları, ülkelerdeki durumları ve ihtiyaç sahiplerini destekleme yolları gibi birçok güncel konuyu tartıştı. Di Grassi, kendi ülkesi Brezilya’daki durum hakkında da fikirlerini paylaştı.

Di Grassi, “İki felaketle karşı karşıyayız. İlki, Brezilya’nın gecekondu mahallelerinin çok kalabalık olması ve çoğunun ellerini yıkayacak sularının bile olmaması. Bu bölgelerde yaşayan ortalama bir aile, dört günden fazla evde kalamaz çünkü evde kalacak finansal kaynakları yok. Eğer virüs bu topluluklara ulaşırsa, o zaman büyük bir yayılma olabilir.”

“İkinci tehlike ise piyasadaki durgunluk. Brezilya, gelişmekte olan bir ülke. Gelirler %80 kadar düştü ve sosyal sistemimiz çok hassas.” dedi.

Di Grassi de Rosberg gibi sosyal konularda birçok kez düşüncelerini dile getiren bir isim ve koronavirüsle mücadeleye 23 bin pound bağış yaptı.

Rosberg ise, “Krizden alacağımız en önemli ders, ekonomilerimizi sadece kısa vadede değil, uzun vadede de daha sürdürülebilir iş modellerine yöneltmek.”

“Lucas’ın yaptıkları, gelişmekte olan ülkelerde büyük etkiye sahip olabileceğimizi gösterdiği için gerçekten ilham verici.” dedi.

 
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