Röportaj: Red Bull sporcusu Abdo Feghali merak edilenleri açıkladı

Feghali, drift denildiğinde akla gelen isimlerin başında geliyor ve pek çoklarına göre tüm zamanların en iyi drift sürücülerinden birisi.

Red Bull sporcusu, verdiği özel röportajda taraftarlarının merak ettiği pek çok konuya açıklık getirdi.

Soru: Öncelikle kendini anlatmak istersen Abdo Feghali nasıl biri? Drifte nasıl başladın?

Feghali: "Şanslıyım ki motor sporlarıyla çok yakından ilgili bir ailem vardı. Babam eski bir pilottu. Ayrıca ralli araçları hazırladığı bir de dükkanı vardı. Düşünün ki bir çocuk olarak sabah uyandığımda gördüğüm ilk şey, bu araçlardı. Dolayısıyla otomobillerin ve bir yarış pilotu olmanın benim kanımda olduğunu düşünüyorum."

"Aslında ben motor sporlarına 1998 yılında ralli yaparak başladım. Bir ralli pilotu olarak Lübnan ve Orta Doğu’da birçok yerel ve uluslararası başarılar elde ettim. Çünkü o zamanlar drift yoktu. Ama benim sürüş tarzım, özellikle de Lübnan asfaltında aslında biraz drift yapmak gibiydi. Çünkü el frenini kullanarak yanlama yapmayı seviyordum. Sonra da drifte başladım. Bu sayede de yıl 2018 olduğunda Red Bull ile birlikte, Red Bull Car Park Drift’ti yapmaya karar verdik. Ve zaten de her şey öyle başladı."

Soru: Drifti birkaç kelime ile tanımlamaya çalışsan bunlar neler olurdu? Ve driftin yükselişinde payın olduğunu düşünüyor musun?

Feghali: "Driftte genelde iki araç olur. Biri önde diğeri arkada. Ama bu tabii ki çok fazla maliyet getiren bir şey. Çünkü aracınızın çok güçlü olması gerekiyor. Aracınızı bu güce çıkarmak da çok pahalı. Zaten motor sporları çok pahalı. Bu sebeple ralli de Formula 1 de büyük problemlerle karşı karşıya kalıyor. Bu sebeple biz yeni bir motor sporları disiplini yaratmak istedik. Bu disiplinde herkes mücadele edebilsin ve bu mücadelelerini kendi araçlarıyla da yapabilsin istedik. Gururla söyleyebilirim ki insanları sokaktan alıp güvenli alanlara soktuk, onların amatörden profesyonele geçişlerine ön ayak olduk. Şimdi her biri profesyoneller. Bu gerçekten de bizim için çok ama çok önemli. Red Bull Car Park Drift, çok maliyetli olmaya ihtiyaç duymayan, ufak modifikasyonlar yapılmış araçların yarışabileceği bir organizasyon. 4-5 bin dolarlık bir maliyetle Red Bull Car Park Drift’te yarışabilir hatta şampiyon olabilirsiniz."

Soru: Formatını yarattığın Red Bull Car Park Drift hakkında neler söylersin?

Feghali: "Red Bull Car Park Drift’in en önemli tarafı katılımın kolay olması. Çok yüksek standartlara sahip bir otomobile ihtiyacınız yok. Biliyoruz ki diğer birçok yarışlarda güçlü otomobiller kullanmalısınız. Bu da çok para gerektiriyor. Motor sporlarının fazla maliyetli olduğunu da biliyoruz. İşte Red Bull Car Park Drift bu fikirle ortaya çıktı. İhtiyacımız olan şey herhangi bir kişinin kişisel otomobiline yapacağı ufak modifikasyonlarla drift yapabilmesi. Örneğin akademide de biz bunu gördük. İki tane çok yetenekli sürücü vardı. Kesinlikle otomobilleri çok iyi değildi ama Red Bull Car Park Drift’e katılmak için yeterliydiler."

Soru: Red Bull Car Park Drift öncesi ve sonrasını değerlendirdiğinde drift dünyasında nasıl bir değişiklik olduğunu söyleyebilirsin?

Feghali: "Aslında çok şey değişti ve gelişti. Ben, organizasyonlar, çizdiğim pistler, engeller, değerlendirme sistemi, cezalar, tabii ki drift pilotları ve araçlar. Her şey bir gelişim içinde. Daha büyük tecrübeler edinildiği için araçların ayarları, hazırlık süreçleri, bunlar hep farklılaştı. Red Bull car Park Drift’te en önemli konulardan biri donut, 8, 11, spinal geçiş, kutu dönüşleri gibi engeller. Tabii ki bunlar tüm dünyadaki organizasyonlarımızda aynılar. Ama bu engeller arasındaki geçişler ve kombinasyonlar değişiyor.

Soru: Her araçla drift yapılabilir mi?

Feghali: "Önden çekişli araçlarla drift yapmak mümkün değil. Daha doğrusu sürekli bir drift yapmak mümkün değil. Bu sebeple arkadan çekişli bir araç olması lazım. Her arkadan çekişli araçta gerekli modifikasyonları yaparsanız drift yapabilirsiniz."

Soru: Drift oyunları moda olmaya başladı. Sence bu oyunlar gerçek drifte yardımcı olur mu?

Feghali: "Kesinlikle yardımcı olduğuna inanıyorum. Content Manager for Assetto Corsa bu oyunlar arasındaki en iyisi. Bu oyun herkese drift yapmayı öğretebilir. Zamanında simülatörlerle çokça çalışmıştık ki bu da gelişime çok fazla katkı sağlıyor. Özellikle de araç kontrolü, reaksiyon ve diğer konularda çok yardımı oluyor. Benim çocuklarım da drift yapmaya başladılar. Belki gerçek araç değiller ama kesinlikle gerçek araçta neler yapılması konusunda eğiticiler."

Soru: Bu oyunlardan gerçek pilotlar çıkabilir mi?

Feghali: "Az önce de söylediğim gibi bu oyunlar, herkesin çok fazla şey öğrenmesini sağlıyor. Sadece driftte de değil. Simülatörde bir şeyler öğrenmek rallide de Formula 1’de de çok yardımcı oluyor. Temeli öğrenmek için çok iyi bir yol. Gerçek dünyaya geldiğimizde de yapılacaklar konusunda kafanızda bir fikir oluyor. Tabii ki hemen bir drift pilotuna dönüşülebileceğini söylemiyorum, tabii ki zaman alır ama temel bilgi bu oyunlar sayesinde alınabilir."

Soru: Drift dışında takip ettiğin ve yaptığın spor dalları var mı?

Feghali: "Ben kendimi bir spor insanı olarak tanımlıyorum. Küçükken basketbol, tenis, voleybol ve masa tenisi oynadım. Ben sporu her zaman çok sevdim, hep hayatımın içindeydi. Okulda sürekli yarışmalara gidiyorduk. Sonrasın rallide de driftte de hep yarışın içinde oldum. Bugünlerde otomobil dışında basketbol ve tenis oynuyorum."

Soru: Bir NBA fanı olduğunu biliyoruz. O zaman o klişe soruyu soralım En iyi kim? Michael Jordan mı Kobe Bryant mı yoksa LeBron James mi?

Feghali: "Ben çok büyük bir NBA fanıyım. Sanırım 2012’de bir NBA maçı izleme şansım oldu. Los Angeles’ta Los Angeles Laker-Orlando Magic maçıydı. Staples Center’da oturup o maçı izlemek bir rüyanın gerçeğe dönüşmesiydi. Ve tabii ki kuşku yok ki şu an izlediğimiz NBA’in bu hale gelmesini sağlayan oyuncu Michael Jordan’dır. Kobe Bryant’ın kararlılığı inanılmaz. LeBron James, bence yeni kral. Jordan ve Bryant’tan öğrendiklerini inanılmaz yetenekleriyle birleştiriyor. Onun 3 takımda şampiyonluk yaşaması çok ayrı bir durum. Jordan, Bulls ile, Kobe ise Lakers ile anılıyor. Bu aynı Sebastien Loeb’un 9 Dünya Ralli Şampiyonluğu’nu tek takımla kazanması ve Sebastien Ogier’in 4 farklı marka ile bunu başarması gibi. Benim de en sevdiğim şey bu farklılık."

Soru: Geçmişten ya da günümüzden çok beğendiğin ya da ilham aldığın sporcular var mı?

Feghali: "Beni spora aşık eden birçok sporcu var. Ralli efsanesi Carlos Sainz bunlardan biri. İlk zaferine 80’lerde ulaştı. 2010’lu yıllarda da hala kazanmaya devam etti. Sonra Dakar Rallisi’ne geçti ve orada da kazandı. Bu yaşında kendisinden daha genç isimlerle böyle zorlu bir yarışta mücadele edip kazanması inanılmaz. Bununla birçok basketbol, tenis, futbol, motor sporları sporcularına da hayranlığım var. Çok şanslıyım ki bunların büyük kısmıyla görüşebilme şansım ve onlardan hala öğrenebilme şansım var."

Soru: Türkiye’deki drift tutkunlarına önerilerin neler olur?

Feghali: "Tüm drift tutkunlarına tavsiyem güvenli alanlarda antrenman yapın. Çünkü Red Bull Car Park Drift’teki engellerin hepsi farklı ve daha basit malzemelerle güvenli alanlarda kurulabilir. Ancak bu şekilde büyük bir şampiyon olabilirsiniz. Ve şunu da söylemem lazım Drift Akademi’de olduğu gibi herkese yardım etmeye de hazırım. Örneğin son akademiden çıkan 5 kişi pazar günkü yarışta yer alacak. Umarım Türkiye Finali daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlar. Elimizden geldiğinde onları eğitmeye devam edebiliriz. Herkesi Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nde görmek için sabırsızlanıyor. Drift yapmaya devam edin."