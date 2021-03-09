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ROC, 2022 İsveç etkinliğine RX2e'yi ekleyecek

Çeviren:
Betim Aker

Race of Champions, ROC İsveç'te mücadele edecek ilk araçları duyurdu. Bu araçlar yeni RX2e elektrikli rallikross ve fosilsiz yakıtla çalışan güncellenmiş Supercar Lites'lar olacak.

QEV Technologies ve Olsbergs MSE tarafından geliştirilen RX2e, altı FIA Dünya Rallikross Şampiyonası ayağına katılacak yeni 2021 FIA RX2e Şampiyonası’nın bir parçası olacak.

Araçlar, 2022’nin başlarında Pite Havsbad’da gerçekleştirilecek olan, ROC’un ilk karlı ve buzlu yarışının da bir parçası olacak.

Araçlarda, 335 beygir güçlü iki elektrikli motor bulunuyor ve araçlar, 510 Nm torka kadar çıkabilen 30kWh’lık bir bataryaya bağlı. RX2e 0’dan 100 kilometreye 3.3 saniyeden az bir sürede çıkabiliyor.

Bunun sayesinde araç, şimdiki Supercar’lar ve Supercar Lite’lar arasındaki performans farkına köprü oluyor.

ROC Başkanı Fredrik Johnsson, ‘’İlk testlerde gördüklerimize göre, bu tamamen yeni elektrikli rallikross aracının etkileyici bir performansı var.’’

‘’Race of Champions’ın ilk buz ve karlı yarışında mücadele edecek birçok yıldız sürücünün RX2e’nin limitlerini zorlamak isteyeceğinden eminim.’’ dedi.

Olsberg MSE sürücüsü Kevin Eriksson, RX2e’yi İsveç'te test ettikten sonra yeni aracın sürülebilirliğini övdü.

Eriksson, ’’Bir Supercar’da, çok gücünüz olsa da, kendinizi çoğu zaman yanlış viteste bulabilirsiniz veya yaşanan küçük gecikmeden dolayı düşük devir sayıları düşük olabilir.’’

‘’Bu araçta, tork ve güç her daim orada.’’ dedi.

RX2e’ye ek olarak, Supercar Lite’ların da güncellenmiş versiyonunda, Olsberg MSE ve P1 Performance Fuels tarafından geliştirilen, 105 oktanlık fosilsiz yakıt kullanılacak.

RX2e electric rallycross car in Race Of Champions livery

RX2e electric rallycross car in Race Of Champions livery

Photo by: Race of Champions

Güncellenmiş güç kaynağı sayesinde, Supercar Lites araçları, yol tutuşuna bağlı değişmek üzere, 0’dan 100 kilometreye 3.85 ila 4.10 saniye arasında çıkacak.

Elektrik enerjisi ve sürdürülebilir enerjiye geçiş, ROC’un yeni formatının tamamlayıcı bir parçasını oluşturuyor.

Johnson konuyla ilgili şunları ekledi: ‘’Formatımızı daha önce de değiştirdik, şimdi yine yenilikçilik zamanı.’’

‘’Gelecekteki döneme bir bağlılık olarak, ROC’un yeni yarış ekipmanları ve etkinlik işlemleri, sürdürülebilirlikte mükemmelliği arayacak.’’

‘’Odaklandığımız yeni alanlardan bazıları karbon tüketiminin azaltılması; atık yönetimi; komünitenin bağlılığı ve en önemlisi de cinsiyet eşitliği.’’

ROC şimdiden Le Mans efsanesi Tom Kristensen’ın ve üç kez Dünya Rallikross Şampiyonu Johan Kristofferson’un, Team Nordic için yeniden takım olacağını açıkladı.

İkili daha önce ROC Nations Cup’da ve ROC Mexico’da takım olmuştu.

WRC ve WRX Şampiyonu Petter Solberg ve rallinin yetenekli ismi Oliver Solberg’de Team Norway için baba-oğul ikilisi olacak. Birçok motor spor yıldızının da ilerleyen süreçte açıklanması bekleniyor.

Organizatörler 2022’nin başları için seyircilerin de etkinliğe katılmasını bekliyor ancak herhangi bir COVID kısıtlaması için de planları bulunuyor

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