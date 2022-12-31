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Rakamlarla Motorsport.com Türkiye'nin 2022 sezonu

Türkiye'de aralıksız bir şekilde hem internet sitesinde hem de tüm sosyal medya platformlarında motor sporları ve Formula 1 dünyasının nabzını tutan Motorsport.com Türkiye olarak, geçen senelerde olduğu gibi 2022'de de şeffaf bir şekilde istatistiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Rakamlarla Motorsport.com Türkiye'nin 2022 sezonu
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Mayıs 2016'da Motorsport.com Türkiye olarak başlamamızın ardından 6. tam senemizi geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz.

Son yıllarda Formula 1'deki rakamların büyümesi gibi, bizim de istatistiklerimiz iyileşmeye devam ediyor. 

Tüm dünyada farklı sosyal medya platformlarının öne çıkıyor olmasına rağmen Motorsport.com Türkiye olarak ilk 6 senede olduğu gibi hem internet sitemizde, hem de tüm sosyal medya platformlarımızda aralıksız ilerleyişimizi sürdürmeyi başardık. 

Önceki seneler:

1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Motorsport.com Türkiye internet sitesinde ve uygulamalarında toplam 20.3 milyon ziyaretçi ağırlarken toplam 101 milyon sayfa gösterimine ulaştık.

Her gün on binlerce kişi internet sitemizi ve uygulamamızı ziyaret ederek yeni haberleri, en son gelişmeleri takip ediyorlar ve fotoğraf arşivine ulaşıyorlar. Sitemizde ve uygulamamızda en çok ziyaretçi sayısına 189.775 ile 20 Mart'ta yani sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP'nin gerçekleştirildiği gün ulaştık. 

En çok sayfa görüntülenmesine 1.4 milyon görüntülenme ile 20 Mart'ta yine Bahreyn GP günü ulaştık. 2022 yılı boyunca Motorsport.com Türkiye internet sitesi üzerinde 11500+ Formula 1 ve diğer motor sporlarına ait haberler yayınladık. Bu, günlük ortalama 31 haber yaptığımız manasına geliyor. 

2016 - 2022 Kıyaslaması 

  2016 * 2017 2018 2019 2020   2021 2022
Ziyaretçi sayısı   2.8 milyon 7.1 milyon  8.3 milyon 9.8 milyon 11.4 milyon 20 milyon 20.3 milyon
Sayfa gösterimi 11 milyon 32.075.751 41.450.107 44.700.000+ 46.8 milyon 89 milyon 101 milyon
Oturum süresi 5 dk 5 sn 00:06:31 00:06:21 00:06:22 00:06:20 00:04:33 00:04:38
Günlük bazda en çok ziyaret 34.800+ 60.000+ 63.000+ 68.500+ 174.289 211.695 189.779
Günlük bazda en çok görüntülenme 145.000+ 345.000+ 427.000+ 485.000+ 1.2 milyon 1.4 milyon 1.4 milyon
Ortalama ziyaret 13.300+ 19.500+ 23.000+ 26.900+ 31.300+ 54.700+ 55.600+
Ortalama görüntülenme 52.300+ 89.000+ 113.000+ 122.000+ 128.000+ 243.000+ 276.000+

* 1 Haziran - 30 Aralık 2016 tarihleri arası

Sosyal medya hesaplarımızı değerlendirdiğimizde, 2022'de çok büyük ilerleme kaydettiğimizi söyleyebiliriz. Tabii bu büyümeyi, artık eskisi kadar popüler olmayan Facebook'u dahil etmeden söylüyoruz. 31 Aralık 2022 itibariyle Motorsport Türkiye Facebook sayfasında 49.748 beğenme, Twitter hesabımızda 98.806 takip, Instagram hesabımızda 71.000+ takipçi, Youtube hesabımızda ise 55.100+ abone bulunuyor. 

İstatistiklere baktığımızda, kuruluşumuzdan bu yana aralıksız bir şekilde ilerlemenin gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda emeği geçen tüm personelimize, bizi yalnız bırakmayan tüm ziyaretçi ve takipçilerimize ve katkı sağlayan işbirlikçilerimize teşekkür ediyoruz.

Büyürken her zaman her şeyi doğru yapamadığımızın, zaman zaman bazı hatalarımızın ve eksiklerimizin olduğunun farkındayız. Ancak her zaman içerisinde bulunduğumuz şartlar içerisinde sizler için en iyisini yapmaya çalıştığımızdan emin olabilirsiniz. Gittikçe artan yarış sayısı, Türk sporcuların dünyada çok farklı serilerde mücadele etmesi nedeniyle çok farklı serilerden haber yapma ihtiyacı ve sıkışan takvimler nedeniyle oldukça yoğun bir tempo içerisinde çalıştığımızı hatırlatmak istiyor, yaptığımız hatalar için affınıza sığınıyoruz.

Tüm Formula 1 ve Motor Sporları severlere iyi seneler diliyoruz.

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