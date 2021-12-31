Rakamlarla Motorsport.com Türkiye'nin 2021 sezonu

Mayıs 2016'da Motorsport.com Türkiye olarak başlamamızın ardından 5. tam senemizi geride bırakıyoruz.

Formula 1'de Red Bull ve Mercedes'in çok yakın performans sergilediği, Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın 22 yarışlık takvimin son virajına kadar şampiyonluk mücadelesi verdiği senede bu heyecan istatistiklere de yansıdı.

Tüm dünyada farklı sosyal medya platformlarının öne çıkıyor olmasına rağmen Motorsport.com Türkiye olarak ilk 4.5 senede olduğu gibi hem internet sitemizde, hem de tüm sosyal medya platformlarımızda aralıksız ilerleyişimizi sürdürmeyi başardık.

1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Motorsport.com Türkiye internet sitesinde 18 milyon ziyaretçi ağırlarken toplam 49 milyon sayfa gösterimine ulaştık. Ancak ziyaret ve sayfa gösterimleri bununla bitmedi. 2019'da hayata geçen Android ve IOS uygulamalarımızı daha fazla takipçimiz indirdi. Uygulamamız 2 milyon ziyaret alırken bu ziyaretlerde toplam 40 milyondan fazla etkileşim oldu. Böylece 2021 yılı boyunca Motorsport.com Türkiye'ye internet sitesi ve uygulama üzerinden toplam 20 milyon ziyaret olurken, bu ziyaretlerde 89 milyon sayfa gösterimine ulaştık. Bir sene içerisinde ziyaretçilerimizin internet sitesi ve uygulamada ortalama ziyaret süresi 4 dk 33 sn oldu.

Her gün on binlerce kişi internet sitemizi ve uygulamamızı ziyaret ederek yeni haberleri, en son gelişmeleri takip ediyorlar ve fotoğraf arşivine ulaşıyorlar. Sitemizde ve uygulamamızda en çok ziyaretçi sayısına 211.695 ile 12 Aralık'ta yani Abu Dhabi GP'nin gerçekleştirildiği gün ulaştık.

En çok sayfa görüntülenmesine 1.4 milyon görüntülenme ile 12 Aralık'ta yine Abu Dhabi GP günü ulaştık. 2021 yılı boyunca Motorsport.com Türkiye internet sitesi üzerinde 10800+ Formula 1 ve diğer motor sporlarına ait haberler yayınladık. Bu, günlük ortalama 29 haber yaptığımız manasına geliyor. Diğer taraftan ziyaretçilerimiz bir sene boyunca yaklaşık 195 bin yorum yaptılar.

2016 - 2021 Kıyaslaması

2016 * 2017 2018 2019 2020 2021 Ziyaretçi sayısı 2.8 milyon 7.1 milyon 8.3 milyon 9.8 milyon 11.4 milyon 20 milyon Sayfa gösterimi 11 milyon 32.075.751 41.450.107 44.700.000+ 46.8 milyon 89 milyon Oturum süresi 5 dk 5 sn 00:06:31 00:06:21 00:06:22 00:06:20 00:04:33 Günlük bazda en çok ziyaret 34.800+ 60.000+ 63.000+ 68.500+ 174.289 211.695 Günlük bazda en çok görüntülenme 145.000+ 345.000+ 427.000+ 485.000+ 1.2 milyon 1.4 milyon Ortalama ziyaret 13.300+ 19.500+ 23.000+ 26.900+ 31.300+ 54.700+ Ortalama görüntülenme 52.300+ 89.000+ 113.000+ 122.000+ 128.000+ 243.000+

* 1 Haziran - 30 Aralık 2016 tarihleri arası

Sosyal medya hesaplarımızı değerlendirdiğimizde, 2021'de çok büyük ilerleme kaydettiğimizi söyleyebiliriz. Tabii bu büyümeyi, artık eskisi kadar popüler olmayan Facebook'u dahil etmeden söylüyoruz. 31 Aralık 2021 itibariyle Motorsport Türkiye Facebook sayfasında 49.000+ beğenme, Twitter hesabımızda 70.900+ takip, Instagram hesabımızda 44.100+ takipçi, Youtube hesabımızda ise 48.500+ abone bulunuyor.

2021 yılının geride kalan son saatlerinde, Motorsport.com Türkiye olarak hep birlikte geçirdiğimiz sene için herkese teşekkür ediyor; tüm ziyaretçilerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza 2022'de güzel, sağlıklı ve mutlu bir sene geçirmelerini diliyoruz.